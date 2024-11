Reinbok: teises mängus on kindlasti rohkem rõhku taktikal

Eesti korvpallikoondis kohtub pärast neljapäeval võõrsil saadud võitu Poola üle sama vastasega pühapäeval kodusaalis. Kaalul on koha kindlustamine Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

"Selliste akende puhul baseerub esimene mäng alati võitlusel ja energial. Teiseks mänguks, kui on samad vastased, on kindlasti rohkem rõhk taktikal ja proovitakse midagi teiselt rohkem ära võtta kui esimeses mängus," lausus Eesti koondise abitreener Indrek Reinbok ERR-ile.

Eeldatavalt tuleb Unibet Arenal toimuv kohtumine 8000 pealtvaataja suurel kaasaelamisel. Kas seetõttu on vaja treeneritel kuidagi mängijate närv maha saada?

"Kui mängijad tulevad kuskilt välisklubidest tagasi kodumaale, siis näed, et tahe oma kodumaa eest mängida ja võitluslikkus on alati väga suur. Juba seda on vaja kontrollida. Pigem annab kodupubliku ees mängimine positiivset emotsiooni," vastas Reinbok.

Kuigi Eesti mängis neljapäeval väga hästi, siis midagi võiks veelgi paremini teha. "Ma arvan, et vastased kindlasti tulid ründama neid kohti, kus eelmine kord said meid haavata. Aga olime seekord selleks paremini valmis," lausus Reinbok.

"[Matthias] Tass tegi väga head tööd korvi all [Aleksander] Balcerowskiga. Kõik vahetusest tulnud mängijad... olime siis väiksemad... see oli tõesti poksivõistluse moodi matš. Ma usun, et vastased tulevad nüüd pigem mitmekesisemalt peale."

Esimesest kohtumisest jäi jalatrauma tõttu eemale Maik-Kalev Kotsar. Kas pühapäeval võib teda näha, pole veel teada. "Maiki monitooritakse igapäevaselt," lausus Reinbok. "Eks homme hommikul annavad arstid järgmise prognoosi, kuidas olukord on."