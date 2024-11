Rannula Poola alistamisest: see annab lootust, et võime kõigi vastu mängida

Peatreeneri sõnul tuli neljapunktiline paremus tänu võitlusele ja sisule, mitte kellegi imelise viskepäeva või juhuslike õnnestumiste tõttu. "See mäng on väga meeldejääv. Ei saa kedagi eraldi esile tõsta. Igaühel olid omad momendid. Kindlasti jääb see mäng mulle eluks ajaks meelde," vahendab Delfi Rannula sõnu.

"Meil on mingi x-faktor meeskonnas. Mängijad, kes muidu väga ei õnnestunud, näiteks Treier – ta tuleb viimasel minutil ja silmad põlevad peas. See on näide, et meil on veel, mida juurde võtta. See ongi kõige tähtsam. Seda duhhi nähes, mis meil on, annab see lootust, et võime siin kõigi vastu mängida," lisas ta.

Eesti on valikturniiri alustanud kolme võiduga, kui tänavu veebruaris alistati esmalt võõrsil Põhja-Makedoonia 74:69 ning seejärel Tallinnas Leedu 65:59. Poola jäi aga veebruaris mõlemale suurelt alla ehk on kaotanud kõik kolm senist mängu. Pühapäeval kohtuvad Eesti ja Poola Tallinnas uuesti.