Nimekad uustulnukad ja Wilsoni võimas hooaeg nihutavad naiste NBA rekordeid

Kevadises draft'is seitsmendana valitud Reese näitas oma debüütajal koheselt, et kuulub liiga parimate mängijate sekka ning ületas septembri esimesel päeval Sylvia Fowlesi käes olnud WNBA kõigi aegade koondlauapallide rekordi (446).

28-aastane kahel viimasel hooajal Las Vegas Acesiga meistriks kroonitud Wilsonil on käsil karjääri parim hooaeg. Keskmiselt 34 minutiga on ta 32 mängus visanud 27,5 punkti ja võtnud 12 lauapalli, kolmapäeval ületas ta WNBA senise punktirekordi ning on nüüd 29 punkti kaugusel esimese naisena 1000 punkti piiri ületamisest.

Peab välja tooma, et WNBA põhihooajal mängitakse tänavu alles teist korda 40 mängu. Aastal 2022 mängisid naiskonnad põhihooajal 36 kohtumist, aasta varem 32 ja enne seda veel vähem. Küll tähistavad nii Wilsoni kui Reese'i keskmised näitajad ikkagi WNBA rekordit.

Koondtähiseni jõudis Indiana Feveri reedeses 74:78 kaotusmängus Acesile ka naiste NBA uus superstaar Caitlin Clark, kes andis kohtumise jooksul üheksa resultatiivset söötu ning ületas selle käigus Alyssa Thomase ühe hooaja söödurekordi (316). Clark on oma debüüthooajal liiga parimana jaganud keskmiselt 8,4 resultatiivset söötu mängu kohta, temal jääb aga rekord ületamata, sest Courtney Vandersloot sai neli aastat tagasi kirja keskmiselt 10 korvisöötu.

"Need numbrid räägivad palju kogu aasta kohta; selle kohta, kui ajalooline hooaeg meil käsil on ning kui head korvpalli üle kogu liiga näidatakse. Põnev ongi see, et lisaks rekordite nihutamisele näitavad naised samal ajal väga head korvpalli, mida on lõbus vaadata," rääkis Clark pärast kaotust.

"Seepärast käivad ka fännid kohal ning publikuarv on sel aastal hüppeliselt tõusnud - kõik on endast rohkem andnud, konkurents on järjest tihedam ja on hea teada, et igal õhtul pead näitama enda parimat mängu, sest sinu vastased teevad täpselt samamoodi. On võimas näha, kuidas kõik on sammu edasi astunud," lisas Clark.

Publikuarv on Clarki fenomeniga tõesti tublisti kasvanud. Eelmisel aastal käis Feveri mänge keskmiselt vaatamas 4067 inimest, Clark on sel aastal Indiana mängudele meelitanud ligi 17 000 silmapaari, millega ületab Fever ka samas saalis mängiva NBA meeskonna Pacersi publikuarvu. Liiga keskmine publikuarv on eelmise aastaga võrreldes (6600) tegemas 40-50-protsendilist kasvu.