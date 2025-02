NCAA tulevikutäht tegi California koolide vastasseisus domineeriva mängu

Üle 10 000 poolehoidja ees mänginud Watkins ja Lõuna-California Ülikool (USC) asus USA-s esimese asetusega California Ülikooli (UCLA) varakult juhtima ning võitis avaveerandi üheksa punktiga. UCLA jõudis poolajaks kolme punkti kaugusele, aga alustas kolmandat veerandit suurepärase 10:0 spurdiga. UCLA säilitas kolmanda veerandi vältel eduseisu, aga USC jõudis neljandal veerandil suurepärase Watkinsi juhtimisel viigini.

USC lõpetas kohtumise aga võimsalt ning skooris viimase viie minutiga vastase seitsme vastu ise 18 silma ning vormistas 71:60 (24:15, 14:20, 9:17, 24:8) võidu, andes sellega rivaalkoolile hooaja esimese kaotuse.

19-aastane Watkins tegi kohati uskumatu mängu: taganaine viskas 38 punkti, haaras 11 lauapalli, pani lausa kaheksa kulpi, jagas viis resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Taganaine tabas kuus kolmest ning viskas väljakult 46-protsendilise täpsusega. NCAA kõrgeimas divisjonis pole viimase 20 aasta jooksul ükski naiskorvpallur kogunud ühes mängus 35 punkti, viis blokki ja viis korvisöötu.

USC (12-1) asus suurejoonelise võiduga Big Ten konverentsi esikohale, tõugates NCAA kõrgeima asetusega UCLA (11-1) troonilt.

Watkinsit oodatakse WNBA draft'i 2027. aastal, tänavuses talendikorjes läheb esivalikuna suurima tõenäosusega Connecticuti kooli taganaine Paige Bueckers, kes on sel hooajal 24 mängus keskmiselt 19,6 punkti, 4,7 lauapalli, 4,5 korvisöötu ja 2,1 vaheltlõiget kogunud.

NCAA korvpalli hooaja lõputurniirile ehk nn Märtsihullusele pääsevad USA 68 paremat ülikooli. Hea võimalus on ka Big 12 konverentsis mängiv Oklahoma State (19-4), kus Anna Gret Asi sel hooajal suurepäraseid mänge teinud on. Eestlanna kool on NCAA edetabelis 20. real.