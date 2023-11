Asi teenis võidu, naiste ülikoolikorvpalli täht lõpetas pika vigastuspausi

Võidukas hooaja avamängus resultatiivseimaks kerkinud Asi viskas OSU kolmapäevases 74:66 võidumängus New Orleansi üle 33 minutiga 12 punkti (kahepunktivisked 4/7, kolmesed 0/2, vabavisked 4/4), andis neli resultatiivset söötu, võttis neli lauapalli ja tegi kaks vaheltlõiget.

Oklahoma State pööras mängu enda kasuks viimasel veerandajal, mis võideti 19:11 ning mille jooksul sunniti vastased tegema kuus pallikaotust. Asi naiskonna resultatiivseim oli 15 punkti visanud talendikas uustulnuk Stailee Heard.

Naiste ülikoolikorvpalli esiuudis on aga see, et esimest korda viimase 584 päeva jooksul käis väljakul NCAA üks suurimaid staare Paige Bueckers, kes aitas UConni 102:58 võiduni Daytoni üle.

22-aastane Bueckers võitis oma UConni debüüthooajal sisuliselt kõik auhinnad, mida kolledžikorvpalli mängimise eest saada võib, enne seda oli ta USA neiud aidanud maailmameistriks nii U-17 kui U-19 vanuseklassis; 2019. aastal nimetati ta ka U-19 MM-i kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Teisel hooajal tabasid Bueckersit aga erinevad vigastused, mis hoidsid teda väljakutelt eemal mitu kuud. Mullu augustis rebestas ta põlve ristatisideme ja pidi kogu eelmise hooaja vahele jätma, ilma temata jäi Connecticut esimest korda pärast aastat 2008 NCAA nelja parema seast välja. Sellele vaatamata otsustas Bueckers oma nime mitte üles anda WNBA draft'is, vaid ülikooli naasta.

Oma tagasitulekumängus kogus Bueckers kolmapäeval 21 minutiga kaheksa punkti, seitse lauapalli ja neli resultatiivset söötu. "Minu jaoks oli see halb mäng, aga ma olen tänulik, et ma saan praegu ka halva mängu teha," sõnas Bueckers.

"Sa ei unusta vigastuspausi järel mängimist ära, aga see ei tule ka automaatselt kohe tagasi," rääkis UConni peatreener Geno Auriemma. "Arvestades, et see oli tema esimene mäng, tegi ta täpselt sellise partii, nagu ootasin. Pühapäeval on ta juba parem ja järgmisel neljapäeval veelgi parem."