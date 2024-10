Euromängud on Serviti jaoks pidupäevaks: see annab kõigile motivatsiooni

Meeste käsipalli Eesti meistril Põlva Servitil oleks tegelikult võimalus kaasa teha ka tugevuselt teises eurosarjas. Kindel valik on aga European Cup. Ühelt poolt nähakse selles õigemat väljundit konkurentsi mõttes.

Sama oluline on aga tõsiasi, et tugevamas eurosarjas ei saaks Serviti esitatud nõudmistest tulenevalt pidada kodumänge Mesikäpa hallis. Oma fännidest aga ilma jääda ei taheta: just neile ju käsipalli mängitakse. Ääremängija Mathias Rebase ema Evely käib saalis pojale ja meeskonnale kaasa elamas igal võimalikul juhul. Eurosarjade kohtumised tekitavad teistsuguse tunde.

"See toob rahvast rohkem saali. On sellist sisemist ärevust ja sa näed, kuidas ka meeskond pingutab palju rohkem. See annab kõigile motivatsiooni ja toob rahva saali ka," kinnitas Evely Rebane.

Eelmisel nädalavahetusel, kui Serviti pakkus kodurahvale võidu Hollandi klubi üle, võis publiku mõistes üle mõne aja rääkida enam-vähem täismajast.

"Ma arvan, et hea sotsiaalmeedia, hea reklaam – kõik siia juurde. Üle pika aja oli tõesti, võib öelda, et päris-päris mõnus saalis olla," tõdes Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Pilet maksab viis eurot. Ma ei ütle, et see on mingi ulmesumma tänaste teiste hindade juures. See kindlasti ei saaks olla takistus," arvas Rebane. "Pigem on ikkagi selle spordiala edendamisse vaja rohkem panustada, rahvast saali tuua. Ma näen siin saalis täna suusatajate toetajaid ja korvpallitoetajaid – tegelikult täna on pidupäev kõigi spordialade suhtes."

Järgmist pidupäeva tuleb Serviti fännidel eurosarjas oodata nüüd enam-vähem kuu aega.