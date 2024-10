Jaapani ralli sõlmis MM-sarjaga lepingupikenduse

Toyota linnapea ning WRC promootori tegevjuht Jona Siebel kohtusid nädalavahetusel ning sõlmisid lepingupikenduse ehk Jaapani ralli kuulub vähemalt 2028. aasta lõpuni MM-sarja kalendrisse.

"See on suur uudis nii minu, Jaapani kui Toyota võistkonna jaoks," sõnas kohalik mees Takamoto Katsuta. "Minu jaoks on väga oluline kodusel rallil sõita. See on väga eriline, aga oluline on see, et need rallid toimuksid ka edaspidi, sest kohe kui nendega lõpetada, siis langeb populaarsus kolinal."

Jaapani ralli toimus esimest korda 2004. aastal, kui võitjaks tuli Petter Solberg. Jaapani teedel võeti mõõtu veel järgneval viiel aastal, kuid aastail 2011-2021 rallit ei toimunud. 2022. aastal tegi ralli tagasituleku, toona võitis Thierry Neuville ning mullu teenis rallivõidu Elfyn Evans.

MM-sarja sõnul on ralli iga aastaga aina populaarsemaks saanud ning mullu väisas rallit ja fännitsoone üle 160 000 inimese. Selleks aastaks oodatakse aga veelgi rohkem pealtvaatajaid. "Loodame luua tugeva rallikultuuri ning suurendada toetajaskonda nii kodus kui ka kaugemal," ütles Toyota linnapea Toshihiko Ota.

Jaapani ralli saab alguse 21. novembril ning suurem osa kiiruskatseid toimuvad Eesti aja järgi öötundidel. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.