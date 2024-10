Djokovic loobus Pariisis tiitli kaitsmisest, ohus koht ATP finaalturniiril

Kauaaegne maailma esireket Novak Djokovic teatas, et ei kaitse Pariisis algaval kõrgeima kategooria tenniseturniiril mullust tiitlit. Ühtlasi on võimalik, et serblane ei pääse seetõttu ATP finaalturniirile.

Pariisis seitsmel korral võidutsenud ja mulluses finaalis Grigor Dimitrovi alistanud Djokovic teatas sotsiaalmeedias, et jätab tänavuse hooaja viimase ATP 1000 turniiri vahele, aga ei põhjendanud otsust. On võimalik, et 37-aastane Djokovic on otsustanud hooajale joone alla tõmmata, kuigi mängida oleks veel ka novembris toimuval ATP finaalturniiril.

Djokovici Torinosse pääsemine ei ole samas kindel: ATP finaalturniiril mängivad hooaja kaheksa paremat meestennisisti, Djokovic on selles arvestuses praegu kuuendal kohal ning Pariisis mängimata jäävad tal kaitsmata olulised punktid, kauaaegsele esireketile hingavad kuklasse Casper Ruud, Andrei Rubljov ja Alex de Minaur.

Djokovic ei võitnud tänavu esimest korda pärast 2017. aastat ühtegi slämmiturniiri, kuid sai kaela ammu igatsetud olümpiakulla. "Võitsin oma esimestel olümpiamängudel pronksi ja kuigi jõudsin siis neljast OM-ist kolmel poolfinaali, ei suutnud sellest takistusest üle minna. Nüüd, 37-aastasena, mängides 21-aastase vastu, kes on praegu ilmselt maailma parim tennisist... kui võtan kõike seda arvesse, on see ilmselt minu karjääri suurim sportlik edulugu," rääkis üliõnnelik Djokovic Pariisis võidu järel ajakirjanikele.