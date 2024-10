WRC2 autosse istunud Jürgenson: kogemustega tuleb ka kiirus

Saaremaa rallil istusid mitu noort Eesti rallilootust esimest korda Rally2 auto rooli. Üks neist on ka tänavune juunioride maailmameister Romet Jürgenson, kellel tänu saavutatud tiitlile on võimalus ka järgmisel hooajal WRC2 arvestuses kihutada. Harjumine klass kiirema autoga polegi aga nii lihtne.

"Lihtsalt need kiirused - see on niivõrd midagi teistsugust ja see legendi pool ka. See vajas ka, ütleme nii, et natukene kohendamist, peale raja kirjutamist," lausus Jürgenson ERR-ile. "Ega seal muud polegi, lihtsalt kogemusega tuleb see kiirus ka."

Lisaks Jürgensonile tegi Rally2 autoga oma esimese stardi ka 18-aastane Patrick Enok, kes sai kohe ka Saaremaa rallil pjedestaalile astuda. "Alguses on kõige keerulisem sellest kiirusest arusaamine," ütles Enok.

"Siin juhtuvad asjad mitu korda kiiremini, aga lõpuks on lihtsalt see, et kuidas sa suudad selle auto plusse ära kasutada, vedrustust ja aerodünaamikat. Sellega on küll lihtne väga kiiresti sõita, aga see füüsikaline piir on ka väga lihtne tulema."

"Ma arvan, et üks kaks rallit veel teha, siis võiks juba täitsa nii-öelda sõber olla sellega, aga ma ütleks, et selle ralli lõpuks oleme ka enda jaoks selgeks saanud," jätkas Enok. "Kui sellega veel kunagi saaks sõita, siis saaks ainult hoogu lisada."

Kui Enoki tulevikuplaanid on veel lahtised, siis Jürgensoni jaoks on osalemine WRC2 arvestuses uueks hooajaks kindel. "Tavaline elu nagu elu ikka. Teeme oma spordiasja ja planeerime juba järgmist aastat ja kõik läheb sama hooga edasi. Ega see mingi ulme saavutus nüüd ei ole," jäi ta tagasihoidlikuks.

"Tänaseks on nii palju kindel, et kuus rallit ikkagi WRC2-s ja M-Spordi tiimiga on kindel. Mis etapid need täpselt on, see veel selgub."

Järgmine MM-ralli algab aga juba uuel nädalal Kesk-Euroopas.