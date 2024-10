Kaljulaid: õlgadele laskus suur vastutus

"Hästi suur vastutus laskus õlgadele," rääkis Kaljulaid ERR-ile. "Natuke hirmus hakkas, aga vaadates seda entusiastlikku saali: küll me kõik koos saame hakkama sellega, mida minu arvates on vaja teha. Ma arvan, et need, kes minu poolt hääletasid, olid kõik seda programmi lugenud. See ongi siis nüüd meie mandaat. Esimene ülesanne on panna paika selle nelja aasta strateegiline raamistik, anda see teada ka täitevkomiteele ja siis hakata projekt projekti haaval ehitama."

Esimeses voorus andsid oma hääle 119 EOK liiget, võiduks oli vaja üks hääl üle poole ehk 60 poolthäält. Kaljulaid sai 56 häält ehk jäi esimeses voorus võidust nelja hääle kaugusele, 23 häält saanud Erich Teigamägi langes välja. Teises valimisvoorus laekus samuti 119 sedelit, Kaljulaid kogus hääli 62 ning EOK senine president Urmas Sõõrumaa 57.

"Uue tulnukana sa tegelikult ei tea, kui paljud inimesed on valmis hüppama vette tundmatus kohas või eelistama vana ja tuntut oma headuses. Tulemus oli piisavalt tasavägine, et ei olnudki kellelgi hommikul põhjust ennast veendununa tunda, et see just niipidi läheb. Tahaksin oma konkurente väga tänada: sellest sai üks parem valimisprotsess just sellepärast, et meid oli kolm," rääkis Kaljulaid.

"Inimestel on väga palju häid mõtteid, mida võiks teha edasi, mida võiks teha lihtsalt paremini, aga mida võiks ka teha teisiti," alustas Kaljulaid teda ootava lähituleviku analüüsimist. "Seesama, et kuidas oma treenereid ette valmistame - kas selleks, et eksamile pääseda, peab istuma ka mingi kindla koolituse või võiks nad olla vabad oma koolitusi valima, kas see koolituste ring võiks olla laiem. Loomulikult see küsimus, et kui tahame, et lapsed teeksid multisporti, siis miks meie treeneritoetuste süsteem sellele otse vastu töötab. See küsimus, kas EOK-l on roll ka maakonna spordiliitude ja kohalike omavalitsuste dialoogis; küsimus, kas EOK ja alaliit tippsportlaste toetuste jagamisel võiksid tegevustoetust käsitleda ka alaliidu ressursina - palju detaile, mis on väikesed mustrivead. Siis on suur elevant toas, mis on raha. Vaadates, kui palju on olnud reaalselt sponsorsummasid EOK-s või mõnes suuremas alaliidus, siis nõuandjad on olnud enesekindlad, et seda asja saab teha elavamalt."

Kaljulaid tõdes, et esimene koosolek organisatsiooni uue presidendina toimub juba nädalavahetusel. "Kiire on peasekretäri valimisega, loodan, et on palju kandidaate. Vaatame esmaspäeval sellele olukorrale otsa. Kordan veelkord: minul oma soosikut selles konkursis ei ole, oodatud on kõik tõsised tegijad."

Aastatel 2016-21 Eesti Vabariigi presidendina tegutsenud Kaljulaid tõdes, et uue ameti tõttu tuleb elus teha ümberkorraldusi. "Olen oma mõttekodade tegevuses teinud inventuuri, millest ma saan loobuda, millest ma loobun. Päris mitte kõigest, mul on ka oma väike ettevõte, mis tegeleb mõnede välisprojektidega, need mulle jäävad, aga on kõik nõukogu liikme mahu tegevused. See [EOK presidendiamet] on nüüd minu töö jalgpalli tänaval."