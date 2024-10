Sõõrumaa Kaljulaidi nõuta ei jätaks: miks mul peaks kahju olema?

"Mulle meeldib üks ütlemine, mida olen viimase aasta jooksul kohanud: mul ei ole mitte midagi kaotada! Mul on kõik olemas. Mul on vaba aega, mul on fantastilised lähedased, lapsed-lapselapsed, mul on ettevõtmised, mul on tegemist oi-oi-oi. Loodus on nii sättinud, et tühja kohta ei ole. Tõepoolest, saan lähedastele rohkem aega pühendada," rääkis Sõõrumaa pärast valimiste lõppu ERR-ile.

Olümpiakomitee uueks presidendiks valiti Kersti Kaljulaid, kes sai teises hääletusvoorus 62 häält Sõõrumaa 57 vastu. "Mul ei ole kadeduseussi kohta sees. Soovin siiralt ja südamest uuele täitevkomiteele, uuele presidendile jõudu, sest tegu on ikkagi ühiskondliku organisatsiooniga ja seal kedagi käskida ei saa. Seal saab mõjuda ainult isikliku autoriteedina," tõdes Sõõrumaa.

Kaheksa aastat organisatsiooni juhtinud Sõõrumaa ütles, et kui Kaljulaid peaks tema käest tulema nõu küsima, siis ta ära ei ütleks. "Miks mul peaks sellest kahju olema? Pealekauba on ta riigi president ja pean presidendi institutsioonist lugu. Kuna ta on nüüd ka Eesti olümpiakomitee president, miks mitte?"

Suurettevõtja sõnul jätkab ta ühel või teisel moel spordi juures. "Mul on palju lubadusi. Kulutan igal aastal ühel või teisel moel lähes 300 000 eurot spordi heaks. On erinevad noorteprojektid; pole saladus, vaatan, et Henry Sildaru jõuaks MK-etappidel käia ja olümpiamängudele Eestile au ja kuulsust tooma. Mitmesuguseid projekte on, eks ma tegelen nendega edasi," sõnas ta.