Kaljulaid: valijad tahtsid muutust, aga pole veel kokku leppinud, millist

"Selline, kes kujundab Eesti spordi väärtusruumi, komberuumi, kultuuriruumi," vastas Kaljulaid ETV spordiuudiste stuudios küsimusele, milline president soovib ta järgmise nelja aasta jooksul Eesti spordirahvale olla. "Kaasab ka neid eestlasi EOK tegevusse ja kutsub sportima, kes seda seni võib-olla ei ole teinud. Kindlasti ka väga kaasav president, sest elu on mind õpetanud, juhtides organisatsiooni, kus sa ise kõige suurem spetsialist ei ole - ja ainult selliseid ma olengi oma elus juhtinud - tuleb kasutada seda, mida teised teavad ja teha kõik koos."

Esimeses voorus andsid oma hääle 119 EOK liiget, võiduks oli vaja üks hääl üle poole ehk 60 poolthäält. Kaljulaid sai 56 häält ehk jäi esimeses voorus võidust nelja hääle kaugusele, 23 häält saanud Erich Teigamägi langes välja. Teises valimisvoorus laekus samuti 119 sedelit, Kaljulaid kogus hääli 62 ning EOK senine president Urmas Sõõrumaa 57.

"See näitab seda, et valijad tahtsid muutust. Teisest küljest on see ka keeruline, sest keegi ei ole veel omavahel kokku leppinud, millist täpselt. Hakkame nüüd arutama, kuhu me siis kõik koos liigume, natuke teistmoodi, aga kindlasti ehitades sellele, mis meil juba on olemas," tõdes aastatel 2016-21 Eesti Vabariigi presidendina tegutsenud Kaljulaid.

Kaljulaid tõi valimiskampaania käigus välja, et EOK ei ole suutnud kõigil teemadel kõnetada Eesti valitsust ega inimesi. Kuidas seda siis teha? "Üks asi on see, et rohkem rääkida. Eesti rahvas ootab medaleid: siis peame rääkima, mis aitab meil seda saavutada ja kus ülejäänud Eesti inimesed saavad meile appi tulla. Kellelegi ei ole spordiringkondades saladuseks, et keeruline on läbi noorteklassi Team Estoniani välja tulla. See väärib eraldi projekti, rahastusmudelit. Neid arutelusid peame pidama koos Eesti rahvaga ja võimalikult nähtavalt. Siis me kõnetamegi," sõnas president.