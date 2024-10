EOK peasekretäri kohale laekus kümme sooviavaldust

EOK kommunikatsioonijuhi Merili Luugi sõnul laekus lõpuks täpselt kümme CV-d ning järgmisel nädalal kohtutakse ka osade kandidaatidega, kirjutab Delfi.

2013. aastast EOK peasekretärina töötanud Sukles andis septembri alguses teada, et on otsustanud ametist lahkuda. "Olen olnud kahel erineval perioodil olümpiakomitee tegevjuht kokku 16 aastat. Aastad, mis on olnud täis tohutult emotsioone, suurte muutuste ja projektide käivitamisi, eredaid medaleid ja nagu ikka, ka tagasilööke," teatas Sukles toona. "Aga hetk, kui emotsioonist hakkab saama statistika ja statistikast saab mõnikord emotsioon, tuleb teha kaalutletud otsus," sõnas Sukles, kes teatas, et lahkub ametist 18. oktoobril. "Siiralt, on olnud au ja rõõm olla osa Eesti olümpialiikumise 100 aastast. Aga tark on millalgi kõrvale astuda ja see hetk on käes."

Üks kümnest, kes konkursile enda avalduse esitas, oli endine kultuuriminister Indrek Saar. "See tõukejõud (kandideerida) tuli minu jaoks ikkagi EOK täiskogult. See oli paljude inimeste julgustus ja mõttearendus, et võiksin seda tööd teha. Minu jaoks oli see oluline, kuna need on inimesed, kellega peaksin sellisel juhul koos töötama," põhjendas ta Delfile. "Kultuuriministrina juhtisin sporti riigi tasandil neli aastat. Kui ma poleks seda kire ja hoolitsusega teinud, siis mul nüüd kindlasti selliseid mõtteid poleks. Ka tulemusi tuli toona Eesti spordis omajagu. Lisaks sai loodud erinevaid tingimusi, mis on hiljem meie sporti edasi aidanud."

"Praegu on veel vara kommenteerida, kuidas konkurss edasi läheb. Lõpuks on see EOK täitevkomitee otsus," tõdes Saar lõpetuseks.