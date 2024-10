Kanter Team Estonia toetustest: kindlasti radikaalseid otsuseid ei tule

Reedel valiti EOK järgmiseks presidendiks endine riigijuht Kersti Kaljulaid, kes teenis 119 liikme hääletusel 62 häält, millest piisas valimiste võiduks. Kaljulaid oli juba varasemalt teatanud, et tema asepresidentideks saavad Gerd Kanter ning rahvaspordi arendaja Tiit Pekk.

Kaljulaid külastas reedel ETV spordisaate stuudiot, Tiit Pekk teeb seda pühapäeval.

Kõige suurem küsimus on Gerd Kanteri elu järgmisel neljal aastal. Millised need igapäevased tööülesanded sul täpselt välja nägema hakkavad?

Eks see selgub uuel nädalal. Esmaspäeval koguneme EOK-sse Kersti ja Tiiduga ja EOK [personaliga]. Siis vaatame edasi, mis saab.

Üks vastutusala on tippsport, kas praegu oskad juba öelda, mis on need suuremad teemad, millega just sina isiklikult tunned mingit sidet? Mida tahaksid muuta?

Enne kui üldse räägime medalitest ja spordiharrastajate kasvu tõusust, siis pigem võiks ära defineerida, miks meil sporti ühiskonnana vaja on. Surve vabaaja veetmise alternatiivsetele viisidele kasvab, siin oleks väga selgelt ühiskondlikku kokkuleppet vaja, et millist rolli sport täidab. Sport on ainus tegevus, mis inimest füüsiliselt arendab ja võiksime kokku leppida, et sport on number üks vaba aja veetmise viis.

Siis pole küsimust, miks spordime ise, miks innustame oma lapsi sportima, miks keegi sporti toetab. Selge see, et sport võiks olla selge vahend, miks noored hoiavad pahedest eemale, saavad füüsiliselt paremaks ja ka nende vaim on tugevam.

Selle defineerisid ära, miks sporti peab tegema. Aga kui nüüd defineerida tippsporti, kust läheb see piir, millega just teie hakkate tegelema ja mis jääb joone alla?

Suuresti Team Estonia ja tippspordikomisjon. Need medalid, mida ootame, loodetavasti need sportlased täna aktiivselt toimetavad, aga selge on see, et uued kandidaadid, kes tahavad olla järgmised tiitlivõistluste medalistid, siis nende alaliitude toetused igal juhul tippspordikomisjoni lauale maanduvad.

Team Estonia osas kipuvad arvamused minema lahku - kui suur see olema peaks? Milline on teie nägemus Team Estoniast ja mille alusel peaks Team Estonia rahasid jagama?

See on käinud debatist läbi. Team Estonia on selgelt need sportlased, kellel on medalipotentsiaal, olgu siis OM, MM, EM. Mitte-olümpiaaladel sama. Sealt edasi on saavutussport, mis on meie järelkasv. Aga eelkõige mida tahame näha - medalid - on Team Estonia teema. Ja nende vahendite jagamine tekitab alati palju küsimusi.

Võistkonnaalad on ka natuke ähmane ala. Kus sina näed võistkonnaalasid?

Tänasesse Team Estonia mudelisse sobivad väikesed võistkonnaalad, olgu see rannavõrkpall, 3x3 koss või kurling. Aga selge see, et tänases Team Estonia rahastuses on võistkonnaalad üks osa rahastusskeemist, mida vabariigi valitsus eraldab. Aga siin on kindlasti erinevate võistkonnaalade ja alaliitudega vaja leida see sobiv mudel, kuidas Team Estonia tugiteenused ka nende vaatest parimal viisil ära kasutada.

Olen aru saanud, et mingid mudelid on juba laual. Kas saad lähemalt kommenteerida?

Tahaks kõiki rahustada ja ka julgustada, tegelikult mingit kannapööret ei tule. Tippspordikomisjon ja Team Estonia on toimetanud väga selgete reeglite piires, need reeglid on olnud väga lihtsad ja selged. Võib-olla suurem arutelu on see, kuidas jagada noortespordi raha. Aga ma arvan, et tänases hetkes, kus eelarvemaht ei ole kasvanud, siis kindlasti radikaalseid otsuseid ei tule. Need, kes on täna A ja B [kategooria], kindlasti jätkavad samamoodi.

Aga üks erisus, millest võime rääkida, on tugi alaliitudele. Kui räägime sellest toetusest, mis on palgatoetus ja treeneritoetus, siis seal on kõik väga selge. Aga mis puudutab tegevustoetust ja treeningtoetust, siis siin on väga paljud alaliidud kohati hädas, sest väga tihti on sel rahal sportlase nimi küljes. Kui räägime vahendite efektiivsest kasutamisest, siis seal on tihti see, et alaliit tahaks seda kasutada laiemalt. Olgu see ühistreenerite palkamiseks, laagrite rahastamiseks. Ja seal lähevad tihti arusaamad erinevaks ja siin tahaks alaliite rohkem toetada.

Mis ajast võime öelda, et tippsportlaste medal on juba teie medal. Järgmisel taliolümpial Milaanos?

Kindlasti meie komisjoniliikmetena ühegi medaliga ennast ei ehi. Kui mõne noore tänasel hetkel võtame saavutusspordi toetusele, siis need sportlased näiteks kaheksa aasta pärast teevad tegusid.