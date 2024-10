Eesti Olümpiakomitee uueks peasekretäriks saab Kristo Tohver

43-aastane Tohver omab 25 aasta pikkust kogemust juhtimises, meeskondade ehitamises, strateegilises planeerimises, toote arenduses, müügis ja sponsorluses - peamiselt kultuuri ja spordivaldkonnas. Lisaks on ta rahvusvaheline jalgpallikohtunik, kes on vilistanud üle 450 Eesti meistriliiga mängu ja 150 UEFA või FIFA egiidi all toimunud kohtumist. Alles neljapäeval vilistas ta Viinis UEFA Konverentsliiga alagrupikohtumist SK Rapidi (Austria) ja FC Noah (Armeenia) vahel.

EOK presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on Tohveril Eestis unikaalne kogemus kõigis kolmes olulises sihtgrupis, kellega Eesti Olümpiakomitee töötab.

"Pikaaegse jalgpallikohtunikuna on ta tuttav Eesti spordisüsteemiga ja spordibürokraatiaga. Spordi vallas tegutseva ettevõtjana on ta kursis erasektoriga ja räägib sama keelt meie võimalike sponsoritega. Ühtlasi pole talle võõras kunagise PÖFF-i juhina esitada nii rahataotlusi, eelarveid kui aruandeid. Usun, et oleme leidnud Siim Suklesele hea mantlipärija!" ütles Kaljulaid.

Tohveri sõnul kandideeris ta EOK peasekretäriks sooviga panustada nii spordiellu kui ühiskonda laiemalt. "Sport oma kogu laias spektris on mulle elus väga palju andnud. Tunnen, et tahan midagi tagasi anda ja mul on selleks vajalikud kogemused, oskused ja energia," sõnas ta.

"Laste- ja noortespordil, liikumisharrastusel, tippspordil ja ka nende fännamisel on võime positiivselt mõjutada kogu ühiskonda alates haridusest, tervishoiust ja riigikaitsest kuni majandusnäitajateni välja. Olles osa Eesti Olümpiakomitee tiimist on mu soov Eesti spordikogukonda liita, et anda spordielule hoogu, seda mõtestada, haaravateks lugudeks vormida ja selleks kõigeks vajalikke vahendeid, tegijaid ning teadmisi kaasata," jätkas Tohver.

Tohver asub Eesti Olümpiakomitee peasekretärina ametisse 4. novembril. Seni on peasekretäri kohusetäitja EOK spordidirektor Martti Raju.