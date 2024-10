Tohver ERR-ile: olen väga motiveeritud Eesti sporti edasi aitama

Eesti Olümpiakomitee teatas reedel, et on valinud uueks peasekretäriks ühehäälse otsusega 43-aastase Kristo Tohveri, kes ütles ERR-ile, et tahtis sporti tagasi panustada.

"Sport on mulle elus nii palju andnud, nii harrastussport kui tippsport. Kui tekkis võimalus sporti midagi tagasi panustada, siis selle järgi haarasin," ütles Tohver ERR-ile. "Õnnestus konkurss võita, olen rahul ja väga motiveeritud Eesti sporti edasi aitama."

Tohver ütles, et ei ole veel terve EOK juhatusega kohtunud, kuid teeb seda järgmisel esmaspäeval. Tööülesanded selguvad aga novembri alguses. "See saab selgemaks alates 4. novembrist, kui siia kontorisse tulen. Spordifanaatikuna olen jälginud nii EOK kui Eesti spordi tegemisi, eks mingi pilt on ikka ees," ütles ta.

Esimene ülesanne on aga uute kolleegida maha istuda ja kuulata. "Kersti [Kaljulaid] on väga selgelt öelnud, et meil on 100 päeva panna paika tegevuskava ja sellega hakkamegi toimetama. Eelarve on kohe-kohe tulemas, näen juba, et kalender täitub väga suure kiirusega," ütles Tohver.

"Ma unistan sellest, et Eesti ühiskonnas tõuseb sport olulisemasse rolli. Et me üheskoos suudame Eesti ühiskonna jaoks üht-teist ära teha, on see siis laste- või noortespordis, on see hariduses või tervishoius," lisas ta. "Ja loomulikult medalitest."

Kristo Tohver Autor/allikas: SCANPIX/imago images/Newspix

Tohver on rahvusvaheline jalgpallikohtunik, kes on vilistanud üle 450 Eesti meistriliiga mängu ja 150 UEFA või FIFA egiidi all toimunud kohtumist. "Täna ma lõpetan elukutselise jalgpallikohtuniku karjääri, aga jalgpallikohtunik saab õnneks olla ka mitte-elukutselisena," ütles ta. "Jätkan jalgpallikohtunikuna nii Eestis kui Euroopas, mul on selleks õnnistus nii jalgpalliliidult kui UEFA-lt, kellega täna sel teemal ka rääkisin. Samamoodi on mul toetus EOK-lt, et saan kohtunikuna jätkata."

"Aga loomulikult läheb kohtunikuks olemise fookus tagaplaanile, peamine fookus on EOK peasekretäri kohal," lisas Tohver.

Uuel peasekretäril on elu jooksul olnud mitmeid ameteid ning kogemusi on tal juhtimises, meeskondade ehitamises, strateegilises planeerimises, toote arenduses, müügis ja sponsorluses - peamiselt kultuuri ja spordivaldkonnas.

Uue ametiga tuleb aga elukorralduses mõningaid muudatusi teha. "Oleme plaanide tegemisega alustanud, olgu see videokohtuniku juhtimine jalgpalliliidus või mõned ühiskondlikud tegevused või ka oma ettevõtte sees, kus me rahvusvahelist kohtunike analüüsiteenust pakume. Korraldame asjad ümber ja nendest ma taandun," selgitas Tohver.

Tohver asub Eesti Olümpiakomitee peasekretärina ametisse 4. novembril. Seni on peasekretäri kohusetäitja EOK spordidirektor Martti Raju.