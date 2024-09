Tänak tuli Tšiili rallil kolmandaks, Neuville astus sammu tiitli suunas

Kaks esimest Tšiili rallit võitnud Tänak hoidis esimese päeva lõpul algselt liidrikohta, aga poolelijäänud avakatse nominaalaegade muutmisel langes Evansi järele teiseks. Laupäeval tuli tal tunnistada ka Rovanperä paremust, kes haaras Evansi ja Tänaku ees liidrikoha ehk noppis esimesed võidupunktid. MM-sarja üldliider Thierry Neuville võttis neljanda koha punktid.

Pühapäevases arvestuses domineeris täielikult Sebastien Ogier (Toyota), kes sõitis laupäeval kivi otsa ja katkestas. Kaheksakordne maailmameister võitis kõik neli kiiruskatset ehk teenis pühapäevalt maksimaalsed tosin punkti: seitse pühapäeva ja viis punktikatse eest.

Tänak oli pühapäeval paremuselt neljas, kuigi kaotas lõpuks Evansile vaid kahe sekundiga. Punktikatsel näitas eestlane paremuselt kolmandat aega. "Tervikuna on sellelt nädalalõpult raske palju positiivset kaasa võtta," lausus ta finišis. "Ma naudin selliseid teid väga, aga pihkude vahele ei jäänud kuigi palju."

Nädalavahetuse üks võitjaid oli aga Neuville, kes ei saanud üheski arvestuses kolme parema hulka: ta oli laupäeva õhtuks neljas, pühapäeval viies ja punktikatsel taas neljas. Samas korjas belglane igalt poolt punkte ja säilitas üldjoontes oma selge edu.

Enne kahte viimast MM-sarja etappi Kesk-Euroopas ja Jaapanis on tal nüüd koos 207 punkti Tänaku 178 vastu ehk eestlane suutis läheneda vaid viie silma võrra. Ühelt etapilt on võimalik teenida maksimaalselt 30 punkti ehk jagamisel on veel 60 punkti.

Kolmandal kohal on 166 punktiga Ogier, kes laupäevase katkestamise järel kuulutas tiitliheitluse omalt poolt lõppenuks. Ta edestab viie punktiga tiimikaaslast Evansit ja viies on prantslane Adrien Fourmaux (140 punkti).

Võistkondlikult vähendas Toyota vahe Hyundaiga 17 punkti peale: Hyundail on praegu 482, Toyotal 465 ja M-Sport Fordil 245 silma.

Järgmine etapp ehk Kesk-Euroopa ralli on kavas 17.-20. oktoobril.

Punktikatse tulemused: 1. Ogier 4.29,2, 2. Rovanperä +0,1, 3. Tänak +2,6, 4. Neuville +3,9, 5. Evans +4,0, 6. Fourmaux +5,5, 7. Pajari +6,3, 8. Munster +11,1, 9. Solberg +19,1, 10. Sesks +20,7.

Pühapäevane arvestus: 1. Ogier 33.37,3, 2. Rovanperä +8,3, 3. Evans +16,5, 4. Tänak +18,5, 5. Neuville +25,7, 6. Fourmaux +48,0, 7. Pajari +58,5, 8. Munster +1.05,4, 9. Sesks +1.33,2, 10. Solberg +1.37,2.

Ralli lõpptulemused: 1. Rovanperä 2:58.59,8, 2. Evans +23,4, 3. Tänak +43,9, 4. Neuville +1.01,2, 5. Fourmaux +2.02,8, 6. Pajari +2.39,8, 7. Munster +2.47,8, 8. Rossel +8.32,4, 9. Grjazin +8.48,7, 10. Greensmith +8.52,1.

Pühapäev

Pühapäeval alustas kõige kiiremalt päev varem katkestanud ja esimesena teele läinud Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas mudastel teedel Kalle Rovanperät (Toyota) 5,6 ja Elfyn Evansit (Toyota) 9,8 sekundiga. Ott Tänak (Hyundai) oli aegade võrdluses viies (+12,0).

Järgmisel katsel ehk hilisema punktikatsel esimesel läbimisel oli taas peaosas udu ja sõitjad pidid lootma ennekõike rajaga tutvumisel tehtud heale legendile ja kaardilugeja tööle. Tippsõitjad näitasid üsna ühte auku aegu.

Ralli eelviimasel katsel pudenesid mitmel sõitjal erinevad detailid: Sami Pajari (Toyota) ja Martinš Sesks (M-Sport Ford) jäid roopalistel teedel ilma oma tagatiibadest, Esapekka Lappi (Hyundai) kaotas esispoileri. Kiireimat aega näitas taas Ogier.

Ralli lõpetanud punktikatsel oli parim taas Ogier, kuigi Rovanperä pakkus talle kõva konkurentsi ja kaotas vaid ühe kümnendikuga. Kolmanda koha punktid teenis Tänak, kes edestas 1,3 sekundiga MM-sarja üldliider Neuville'i.

Laupäev

Päeva esimesel katsel andis Ott Tänak (Hyundai) otsestele konkurentidele pisut aega ära. Elfyn Evansile (Toyota) kaotas ta 4,1 ja Kalle Rovanperäle (Toyota) 2,7 sekundiga. "Kohati üsna mudane ja kivine. Üsna palju on üllatusi," oli eestlase kommentaar.

Päeva teisel katsel näitas suurepärast minekut Rovanperä, kes edestas Evansit 9,7 ja Tänakut 10,7 sekundiga. Tõsi, eestlane tegi ka katse alguses pirueti. Kokkuvõttes pidi ta aga teise koha soomlasele loovutama ja Evans säilitas ka vaid 1,8-sekundilise edu. Kehvasti läks üheksandal kohal sõitnud Sebastien Ogier'l, kes sõitis katsel lõpu eel üle kivi ja lõhkus oma masina, mistõttu pidi katkestama.

Ralli pikimal katsel andis Evans aga väikse vastulöögi, edestades Tänakut 9,3 ja Rovanperät 9,5 sekundiga. Kokkuvõttes viimane hommikune katse esikolmikus muudatusi ei toonud. Küll aga tõusis Thierry Neuville (Hyundai) Sami Pajarist (Toyota) mööda neljandaks.

Pärastlõunal jätkati samal moel: kümnendal kiiruskatsel näitas taas parimat minekut Evans, kes kasvatas edu Rovanperä ja Tänaku ees.

Päeva eelviimasel katsel tõusus pearolli udu, mis segas ennekõike tagantpoolt startijaid ehk kokkuvõttes kõrgetel kohtadel olijaid. Nii suutis Rovanperä keerulistes tingimustes võrdluses Evansiga koguni 19,1 sekundit võita ja tiimikaaslasest kokkuvõttes 5,5 sekundiga mööduda. Tänak oli samuti raskustes, aga edestas Evansit 5,4 sekundiga. Samas tema tiimikaaslane Neuville (videos) näitas mägedes paremat minekut ja teenis katsevõidu. "Ma ei näinud kapotist kaugemale, see oli hull värk," võttis Evans katse kokku.

160km/h+, zero visibility, absolute faith in the pacenotes. Rallying offers a challenge like nothing else.#RallyChile #WRC pic.twitter.com/IU2wxnIZpo — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) September 28, 2024

Päeva viimasel katsel kimbutas sõitjaid endiselt udu, kuid pisut hõredamalt. Samas sadas ka vihma ja kõige paremini tundis end neis oludes endiselt Rovanperä, kes küll katsevõidu pidi loovutama Adrien Fourmaux'le (M-Sport Ford). Päeva lõpuks sai ta Evansi ees 15,1- ja Tänaku ees 33,6-sekundilise edu. Neuville ei jäänud eestlasest kaugele - MM-sarja üldliider kaotas tiimikaaslasele vaid 10,1 sekundiga.

Tänak kurtis finišis eksliku ilmaennustuse üle. "Nad ütlesid, et õhtul ei tule vihma - täiesti vale informatsioon. Kõik on siin elus raske, aga ikka tuleb hakkama saada."

Seis 12. katse järel: 1. Rovanperä 2:25.14,3, 2. Evans +15,1, 3. Tänak +33,6, 4. Neuville +43,7, 5. Fourmaux +1.23,0, 6. Pajari +1.49,5, 7. Munster +1.50,6, 8. Lappi +5.14,6.

Reede

Kohe esimese kiiruskatse jäeti pealtvaatajate ohutuse tõttu pooleli. Eelnevalt olid saanud aja kirja kolm meest: Sebastien Ogier (Toyota) edestas Ott Tänakut (Hyundai) 9,1 ja Thierry Neuville'i (Hyundai) 10,5 sekundiga.

Esimene katse, mille kõik Rally1 sõitjad said läbida, oli päeva teine katse. Parimat aega näitas Elfyn Evans (Toyota) ja kerkis kokkuvõttes Ogier' järele teiseks. Tänak oli aegade võrdluses viies ja langes neljandaks.

Kolmas katse sai liidrikohta hoidnud Ogier'le saatuslikuks, sest prantslane libises ühes kurvis sõidujoonelt välja, puutus valli ja lõhkus ratta. Pärast selle vahetamist jõudis ta finišisse parimat aega näidanud Kalle Rovanperäst (Toyota) 1.48,5 hiljem. Samadel asjaoludel lõhkus koguni kaks rehvi ka Martinš Sesks (M-Sport Ford) ja loovutas teistele enam kui viis minutit.

A huge moment on stage 3 of Rally Chile for @SebOgier



The 8 time champ has to stop and change a tyre, causing him to tumble down the leaderboard #WRC | #RallyChile pic.twitter.com/fcf7rARCMh — Red Bull Motorsports (@redbullmotors) September 27, 2024

Hiljem ülesõidul pidi lätlane katkestama, sest tal ei õnnestunud kolme terve rehvi toel hooldusparki jõuda.

Esimesel pärastlõunasel katsel jäi Tänak alla vaid Ogier'le ja kerkis kokkuvõttes Evansi järele teiseks.

Ralli viiendal katsel näitas Tänak paremuselt kolmandat aega, aga kuna edestas samal ajal 5,2 sekundiga Evansit, kerkis eestlane liidrikohale. Kehvasti läks Adrien Fourmaux'l (M-Sport Ford), kes kohendas enne katset generaatorit, jäi seetõttu ajakontrolli hiljaks ja sai ühe trahviminuti, mis kukutas ta neljandalt kohalt kaheksandaks.

Päeva viimane katse midagi dramaatilist ei toonud. Evans võttis võrdluses Tänakule 2,1 sekundit tagasi ehk päeva lõpuks jäi esimest ja teist kohta lahutama vaid 0,4 sekundit. Pärast kõiki kiiruskatseid aga korrigeeriti pooleli jäänud esimese katse tõttu aegu, mis muutis ka üldjärjestust. Seega tõusis avapäeva lõpuks ralli liidriks hoopis Evans, kes edestab Tänakut 3,0 ja Rovanperät 10,1 sekundiga.

Seis 6. katse järel: 1. Evans 58.03,9, 2. Tänak +3,0, 3. Rovanperä +10,1, 4. Pajari +12,2, 5. Munster +13,7, 6. Neuville +33,3, 7. Lappi +39,1, 8. Fourmaux +1.02,2, 9. Ogier +1.27,9.

Eelvaade

Tšiili ralli on üks MM-sarja uuemaid rallisid, mida on peetud vaid kaks korda: nii 2019. kui ka 2023. aastal võitsid selle Ott Tänak - Martin Järveoja, esimest korda Toyota, teist korda Fordi roolis.

Seega oleks Tänakul tänavu võimalus võtta kolmas võit ja taas erineva autoga. "Eelmisel korral olid Tšiili teed väga abrasiivsed, mis tegi rehvide säästmise keeruliseks, kuid autole see nii karm polnud," muljetas Tänak enne rallit.

"Samas sõitjate jaoks oli Tšiili üpris nõudlik, sest seal oli segu kiiretest ja aeglastest lõikudest – sarnaselt Soomega. Tšiili pakub igale maitsele midagi, aga eelkõige on see sõitjate ralli."

"Varasem kogemus tuleb alati kasuks, kuid meie mullusest võidust on raske midagi kaasa võtta, sest tänavu võistleme uues võistkonnas ja uue autoga," jätkas eestlane.

"Ilmaolud võivad samuti mõjutada, sest seal on varemgi keerulised tingimused olnud. Auto peab väga hästi toimima ja andma meile enesekindlust. Peame andma endast maksimumi ning kindlasti jahime võitu."

Kolme päeva jooksul sõidetakse Tšiili MM-rallil kokku 16 kiiruskatset kogupikkusega 306,76 km. Esimesel päeval on kavas 112,76, teisel 139,20 ja kolmandal 54,80 km.

Neljapäeval toimunud testikatsel näitas Tänak paremuselt viiendat aega, kiireim oli soomlane Esapekka Lappi. Samas tegelesid tippsõitjad rehvide säästmisega ja viimast välja ei pannud.

Ajakava

Reede

SS1 Pulperia 1 19,72 km 14.35 katse katkestati

SS2 Rere 1 13,34 km 15.30 EVANS

SS3 San Rosendo 1 23,32 km 16.21 ROVANPERÄ

SS4 Pulperia 2 19,72 km 20.46 OGIER

SS5 Rere 2 13,34 km 21.41 OGIER

SS6 San Rosendo 2 23,32 km 22.32 FOURMAUX

Laupäev

SS7 Pelun 1 15,65 km 15.07 EVANS

SS8 Lota 1 25,64 km 16.01 ROVANPERÄ

SS9 Maria las Cruces 1 28,31 km 17.05 EVANS

SS10 Pelun 2 15,65 km 21.07 EVANS

SS11 Lota 2 25,64 km 22.01 NEUVILLE

SS12 Maria las Cruces 2 28,31 km 23.05 FOURMAUX

Pühapäev

SS13 Laraquete 18,62 km 14.23 OGIER

SS14 Bio Bio 1 8,78 km 15.35 OGIER

SS15 Laraquete 2 18,62 km 16.35 OGIER

SS16 Bio Bio 2 (PK) 8,78 km 19.15 OGIER

Rally1 stardinimekiri

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria M-Sport Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

5. Sami Pajari - Enni Mälkönen Toyota

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford

22. Martinš Sesks - Renars Francis M-Sport Ford