Serviti jättis kodumeeskonna Mistra topeltpunktideta

Võimsalt alustanud Serviti pääses neljandaks minutiks juhtima seisuga 3:0, kui oma esimesed väravad said kirja Jürgen Rooba ja Mathias Rebane. Mistra avavärava viskas Endrik Jaanis. Kodumeeskonna mängumootor hakkas tasapisi hoogu koguma ning Servitile pinget pakkuma – skoori tegid Aron Leppik, Arno Vare ning Andris Celminš, kes vähendasid Mistra kaotusseisu kümnendal minutil seisule 6:8. Serviti edumaa hakkas kahenema paari luhtunud rünnaku tõttu ning kohtumise 15. minutiks valitses 10:10 viik.

Järgnes tasavägine heitlus, kus Serviti oli pidevalt ühe väravaga peal. Mängu 20. minutil viis Alfred Timmo Serviti 14:12 ette. Kaheväravaline edu kestis 26. minutini, mil Hendrik Varul suurendas vahe juba kolme värava peale, seisuks 17:14. Mistra ei saanud esimesel poolajal enam ühtegi väravat kirja, samas kui Serviti sai kirja veel kolm väravat, autoriteks Rooba ja Varul. Nii võitis esimese poolaja Serviti skooriga 20:14.

Teisel poolajal vähendas kodumeeskond oma kaotusseisu oluliselt. Selle peale reageerisid Rooba ja Kermo Saksing väravatega, ent Mistra ei andnud järele ning 40. minutiks oli skoor 23:26 Mistra poolt vaadatuna. Kui tundus juba, et Mistra hakkab veel lähemale jõudma, lisas Serviti vunki juurde ning suurendas edu 47. minutil viie värava peale. 53. minutil teenis Anton Barouski punase kaardi, jättes Mistra vähemusse. Selleks ajaks oli skoor 33:27 Servitile. Serviti kuueväravaline edu pidas mängu lõpuni vastu ja lõpptulemuseks kujunes 36:30.

Serviti resultatiivseimad olid Jürgen Rooba 11 väravaga, Alfred Timmo kaheksa ning Kermo Saksing seitsme väravaga. Mistra parim oli Serhii Orlovskyi kümne väravaga.

"Mõõnad tulid sisse, kui kiirustasime liialt. Ise tegin ka mõne kiirustatud viske ja mõned halvad otsused ründes, mis tulid kohe meile kiirrünnakutena tagasi. Lõpus mängisime targalt, võtsime rünnakul rahulikult, mängisime positsioonid välja ja tegime korralikud visked," kommenteeris mängukulgu Timmo.

"Algus jäigi selle passiivse kaitse peale. Olime uimased, siis proovisime natukene muuta oma strateegiat ning läksime rohkem vastu, siis jäi aga joon kogu aeg vabaks – sinna ta jäi," lausus Mistra eest viis väravat visanud Arno Vare. "Eks meil on jällegi uus tiim see hooaeg ja pole kaitses kokkumängu veel hästi harjutada saanud. Ega see kaitse suhtluse peale jääb ning muidugi oleme ka passiivsed vahepeal ja liiga lihtsalt laseme läbi."

Meistriliiga jätkub oktoobri alguses, kui omavahel lähevad vastamisi Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning Serviti ja HC Viimsi/Alexela.