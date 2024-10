Tänak keskendub tootjate arvestusele: sõitjate tiitel on Neuville'i kaotada

Ott Tänak (Hyundai) tõdes, et tema tiimikaaslane Thierry Neuville tuleb tõenäoliselt sõitjate arvestuses esimest korda maailmameistriks, aga lisas, et võistkonnal on tootjate arvestuses veel omajagu tööd teha.

Eelmisel nädalavahetusel toimunud Tšiili rallil ei tulnud Neuville üheski arvestuses esikolmikusse, kuid teenis siiski tublid 15 punkti. Belglane on kaks etappi enne hooaja lõppu kogunud 207 punkti ning liigub oma karjääri esimese MM-tiitli suunas, sest vahe teisel kohal asetseva Tänakuga on 29 punkti.

Neuville ütles pärast Tšiili mõõduvõttu, et võistkond peaks edaspidi keskenduma tootjate tiitlile, kuid Tänak mainis, et belglane "pole veel ohutus kohas".

Eestlane tõdes rääkides ralliportaali DirtFishiga, et vahe Neuville'iga on tõepoolest suureks paisunud. "Sõitjate seas on jah... Kõik on Thierry teha, tiitel on tema kaotada," sõnas eestlane. "Peame edasi võitlema, ma mõtlen tootjate arvestuses. Kõik on veel nii lahtine ja Toyota surub kõvasti, seega me ei saa üldse tagasi tõmmata."

Enne Tšiili rallit oli Hyundail tootjate seas Toyota ees 35-punktine edu, aga Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans lõpetasid kaksikvõiduga, mis vähendas vahe 18 punktile.

Autoralli MM-sarja hooaja eelviimane etapp toimub Kesk-Euroopas 17.-20. oktoobrini, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.