Kruusiauk: karjääri lõpp on natuke kurvameelne, aga see on positiivne film

"Ma olen kindlasti päris rahul. Film sattus väga unikaalsele ajale, Anett lõpetas oma karjääri selle filmi sees ja sai jälgida tema viimast aastat," lausus Kruusiauk ERR-ile.

Dokumentaalfilmi "Anett" režissöör Kaupo Kruusiauk seiras võttegrupiga tennisist Anett Kontaveiti karjääri viimasel viiel profiturniiril.

"Esimene turniir Portugalis oli see naiskonnavõistlus BJK Cup, sealt edasi Madrid, Rooma Open, siis Pariisis suure slämmi turniir ja Wimbledon ja siis oligi kõik. Sinna vahele siis treeningud, üks treeninglaager, kodus filmimised ja kodus trennid," loetles ta.

Koolipõlves lühiajaliselt tennisetrennis käinud ja pikemalt sulgpallimängu harrastanud Kruusiauk jäi rahule, et tippmängija jaoks murrangilisel ajal tehtud filmis on rõhk eelkõige inimlikkusel ja positiivsusel.

"Ma olen tennist kogu aeg jälginud ja mul on mingisugune spordiklikk kogu aeg olnud. Ma olen kunagi teinud filmi Jaan Ehlvestist. Nüüd see kuidagi tuli minu juurde tagasi. Üks asi, mida ma ka tahtsin selles ajas, et oleks selline positiivne tegelane," lausus režissöör

"Kuigi karjääri lõpp on alati natukene selline kurvameelne, siis tegelikult on see ikkagi selline positiivne film ja selle sees ikkagi Aneti selline positiivsus tuleb välja. Mul oli kuidagi selline tunne, et ma peaksin just nüüd ühe sellise fimi tegama."

"Ma arvan, et just nüüd siin väljamineku hetkel Eestis on selline film vajalik," jätkas Kruusiauk. "Meil on siin rasked ajad ja tore kaasa elada kellegile, kes on meil Eestist maailmas kaugele jõudnud."

Filmi "Anett" saab vaadata Eesti kinodes alates reedest.