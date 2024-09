Viljandi HC langes eurosarjast välja: jäime liiga pehmeks

Viljandi meeskond alustas mängu tugevalt, nagu ka esimeses kohtumises, suutes esimestel minutitel vastastele väärilist konkurentsi pakkuda. Tänu Rasmus Otsa kindlatele tõrjetele ning Hendrik Koksi ja Andrei Basarabi täpsetele visetele, oli 12. minutiks tablool viigiseis 5:5. Kuid peagi langes eestlaste rünnakuefektiivsus 26 protsendini. Vastased kasutasid viljandlaste ülekaalu mängimise ära, saades mitmeid lihtsaid väravaid tühja võrku. Poolajale mindi rumeenlaste 20:9 eduseisul.

Teise poolaja keskpaigani Viljandi mehed vahet suuremaks ei lasknud. Koksi realiseeritud karistusviske järel oli seis 27:16. Sarnaselt kordamööda skoorides liiguti kohtumise lõpuvileni ning eestlased tunnistasid lõpuks vastaste 36:24 paremust. Kahe mängu kokkuvõtte jäi Viljandi HC rumeenlastele alla 71:48.

Viljandi resultatiivseimad olid Koks ja Basarab, vastavalt seitsme ja kuue väravaga. Vastaste poolelt tabas David Bogdan Voica üheksal ning Andrei Mihalcea seitsmel korral.

"Esimesed 20 minutit olime kohtumises korralikult sees ja näitasime täitsa head käsipalli. Siis tulid aga järjest lihtsad vead sisse ning vahe hakkas suurenema. Kaitses käitusime liiga pehmelt ning jäime kokkuvõttes ikkagi rongi alla," alustas matšijärgse analüüsiga täna kohtumist vigastuse tõttu pingilt vaadanud Viljandi HC mängumees Aleksander Pertelson.

"Vastased rappisid meid igast asendist, kuid meie lasime neil liiga lihtsalt toimetada," jätkas ta. "Samuti liikus neil pall kiiresti ning lahendused olid tasemel. Kokkuvõttes võime eurosarjast võtta kaasa selle, et saime võidelda kvaliteetsete vastastega. Nägime, millisele tasemele me jõudma peaks, et Euroopas konkureerida."

Viljandi HC teekond Euroopas sai sellega läbi, kuid samas sarjas alustavad teisest voorust ka kaks teist Eesti klubi. Põlva Serviti ja Mistra kohtuvad 19. ja 26. oktoobril vastavalt Hollandi klubi JD Techniek Hurry Up-iga ning Leedu meeskonnaga VHC Sviesa. Mõlemas paaris selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes ja esimesed matšid peetakse välismaa klubide koduväljakul.