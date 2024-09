Vuelta liider O'Connor: Pogacari ja Vingegaardita on palju parem võistelda

O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) tegi tänavuse Vuelta kuuendal etapil suurepärase sõidu, kui sai omale võimsa etapivõiduga punase liidrisärgi selga. Tema edu pärast seda etappi oli pea viis minutit, kuid velotuuri otsustava nädal alguseks on vahe tema ja kolmekordse võitja Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) vahel vähenenud minutile ja kolmele sekundile.

"Mul on olnud see särk seljas kümme päeva ja see ei oleks olnud näiteks Girol (Itaalia velotuur - ERR) võimalik," ütles O'Connor esmaspäeval, viidates asjaolule, et tähed Tadej Pogacar ja Jonas Vingegaard otsustasid võistlusrohke suve järel Vueltast loobuda.

"Palju nauditavam on. Sa tunned, et oled võistluses lõpuni sees, see on üks paremaid tundeid," sõnas O'Connor. "Need kaks poissi on omaette klassis ja kui nad on kohal, on sõit väga keeruline, sest sul pole võimalustki. On olnud lust siin sõita ja see võimalus lõpuks saada."

Vuelta viimane nädal kulgeb mööda Põhja-Hispaaniat, viimane etapp sõidetakse temposõiduna pühapäeval Madridis. O'Connor tõdes, et talle kannule jõudnud Roglic on heas vormis.

"Teisipäeval tuleb väga raske etapp. Ma ei tea, mis ilm seal täpselt on, aga kui on märg, siis... Reedene etapp sobib [Roglicile] hästi, seal tuleb korralik lahing." ütles rattur Eurospordile. "Aga ma ootan laupäeva. Picon Blanco etapil on ligi 5000 tõusumeetrit ja see on minu sorti sõit."

Kas O'Connor tunneb, et võiks esmakordselt oma karjääris suurtuuril võidutseda? "Kui olen [teisipäeval] tubli, siis mul on väike võimalus. Aga väga hea võimalus see kindlasti pole," vastas austraallane, kes on oma karjääri jooksul teeninud suurtuuridelt kolm etapivõitu.