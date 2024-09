Karmen Bruus tuli juunioride MM-il medalile

Tiitlikaitsjana võistlustulle asunud Bruus ületas kõrgused 1.75, 1.80, 1.84, ja 1.87 kõik esimesel katsel. Seejärel sai Bruus kolmandal katsel jagu kõrgusest 1.89, mis tähistas hooaja tippmarki ja ühtlasi kindlustas talle medali.

Järgmisena latile seatud 1.91 jäi Bruusile kolmel katsel alistamatuks ning kokkuvõttes saavutas eestlanna kolmanda koha.

Maailmameistriks krooniti serblanna Angelina Topic, kes sai ainsana jagu kõrgusest 1.91. Hõbemedali sai kaela kõrguse 1.89 esimesel katsel alistanud austraallanna Izobelle Louison-Roe.

Rohkem eestlasi viimasel võistluspäeval stardis ei olnud.

Bruus võitis juunioride MM-il Eesti koondise ainsa medali. Edukaim medaliriik oli kaheksa kulla, nelja hõbeda ja nelja pronksiga USA. Teise koha hõivas Etioopia (6-2-2) ja kolmandale kohale platseerus Hiina (4-4-3). Meie lähinaabritest suutis medaliarve avada Soome, teenides pronksi nii noormeeste 400 meetri tõkkejooksus kui ka noormeeste kettaheites.

