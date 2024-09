Karmen Bruus: üle pika aja jälle nautisin võistlemist

Nädalavahetusel Peruus Limas toimunud U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel kõrgushüppes taaskord medali võitnud Karmen Bruus ütles ERR-ile, et ta nautis üle pika aja tiitlivõistluste õhustikus võistlemist.

Kaks aastat tagasi Colombias Calis toimunud U-20 maailmameistrivõistlustel vaid 17-aastasena maailmameistriks tulnud Bruus oli Limas toimunud MM-il tiitli kaitsmisele lähedal, kuid jäi kõrgetasemelises finaalis 1.89 peal seisma, teenides sellega pronksi.

Enne seda oli ta terve MM-i jooksul puhtalt hüpanud, kuid 1.89 tuli kolmanda katsega. "Eriti palju ei mäletagi sellest. Kuna see oli viimane katse ka, siis mõtlesin, et panen kõik välja ja midagi kaotada ei ole," meenutas Bruus. "Kindlasti vorm oli selleks ajaks hästi sihitud. Muidugi tiitlivõistluste atmosfäär on teistsugune ja maagiline, seal oli väga mõnus võistelda."

Järgmisena läks latile 1.91, millest eestlanna enam üle ei saanud. Ainsana ületas selle kõrguse sel suvel täiskasvanute EM-il hõbemedali võitnud serblanna Angelina Topic ning hõbeda sai kaela 1.89 esimesel katsel alistanud austraallanna Izobelle Louison-Roe.

Bruus ütles ERR-ile, et 1.91 oli lähedal. "91 oli hästi napilt. Ajasin maha, olin juba üle ja sääred jäid sinna. Kahju et nii läks, aga vähemalt sain enesekindlust, et asi polnud vormis," rääkis ta.

"Alguses kui 91-st üle ei saanud, siis oli mõru maitse pronksi üle. Siis mõtlesin, et selle üle küll kurvastada ei saa, medal on ikkagi medal. Võib-olla kõige rohkem rõõmustas, et teekond ei ole olnud kõige lihtsam, aga kõigest sellest on üle saadud ja ikkagi suutsin medali tuua," lisas ta. "Üle pika aja jälle nautisin võistlemist ja viimane U-20 võistlus, proovisin kõik välja panna."

Bruus rändab juba kolmapäeval USA-sse ning hakkab Missouri ülikoolis treenima. "Seal on kindlasti hea spordile keskenduda ja peamine fookus ongi spordil," ütles ta. "Mina valisin peamiselt treeneri järgi. Treener [Iliyan Chamov] on Bulgaariast pärit ja tema treeningmetoodika on euroopalik. Ta tundus lihtsalt kõige usaldusväärsem ja hea klapp oli temaga."

Bruus hakkab õppima psühholoogiat. "Mul on päris palju erinevaid variante olnud, suudaksin igat asja õppima minna. Vahepeal mõtlesin õigusteadust, vahepeal informaatikat, aga psühholoogia oli ikkagi huvitavam," sõnas ta.