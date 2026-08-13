Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele

Pea nelja-aastase vaheaja järel täiskasvanute tiitlivõistlustel osalev Bruus ületas 1.75, 1.80, 1.84 ja juba hooaja tippmargi tähistava 1.88 esimesel katsel. Kvalifikatsiooninormi 1.91 ajas ta esimesel katsel napilt maha, aga teisel katsel tegi suurepärase hüppe ja sai ka sellest kõrgusest üle, parandades teist korda hooaja tippmarki.

21-aastase Bruusi isiklik rekord on 2022. aastal hüpatud 1.96. Samal aastal kuni 20-aastaste maailmameistriks tulnud Bruus püstitas rekordi täiskasvanute maailmameistrivõistlustel, kus sai seitsmenda koha.

Lõppvõistlusele pääses 15 kvalifikatsiooninormi ületanud naist.

Naiste kõrgushüppe lõppvõistlus algab laupäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.07.