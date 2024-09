EOK premeerib U20 MM-il pronksi võitnud Karmen Bruusi

19-aastane Bruus võitis Peruus Limas toimunud kergejõustiku U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel kõrgushüppes hooaja tippmargiga 1.89 pronksmedali. EOK premeerib Bruusi 2000 euroga, tema treener Kersti Viru saab preemiaks 1000 eurot.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis noort kergejõustiklast suurepärase tulemuse eest. "Tubli tüdruk, Karmen! Kõik teed ei olegi kerged ja veel paremad ajad on ees. Loodan, et medalivõiduga kaasnev preemia on sulle suureks abiks edasiste eesmärkide saavutamisel," ütles Sõõrumaa.

Bruus läheb järgmise hooajal õppima ja treenima USA-sse Missouri ülikooli.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juuniorideklassis maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.