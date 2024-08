Avaldati Anett Kontaveidist rääkiva dokfilmi treiler

Eesti esireket Anett Kontaveit teatas plaanist teha tippspordiga lõpparve eelmise aasta suvel. Otsuse küpsemine ja avalikkusele teatamine langes perioodi, mille jooksul saatis Anetti sageli võttegrupp, sest valmimas oli tipptennisisti elust rääkiv film.

Mitme eduka dokumentaalfilmi režissööri Kaupo Kruusiaugu sõnul muutiski Anetist filmi tegemise eriliseks murranguline otsus, mis sündis filmivõtete perioodil. "Dokumentaalfilmi tegema asudes ei saa kunagi stsenaariumit täpselt paika panna, sest film kajastab peategelase elu sellisena, nagu see on. Me läksime tegema filmi tipptennisistist: tema elust ja karjääri kujunemisest, teadmata, et just filmivõtete perioodil sünnib Aneti karjääris nii oluline pööre."

Kruusiaugu filmid heidavad sügava pilgu peategelaste igapäevaellu, eesmärgiga näidata, milline töökus, sihikindlus, aga ka psühholoogilised heitlused peituvad edu taga ja milline on kaotuste hind. Režissööri sõnul saab dokumentaalfilmis "Anett" jälgida väga lähedalt Aneti elumuutva otsuse küpsemist. "See on päris elu, mis jääb särava tennisemaailma varju: inimvõimete piiril pingutused, võidud, kaotused. Tipus olemise hind on sageli üksindus."

"Film annab hea võimaluse jälgida ühe erakordse teekonna lõppu ja uue algust," sõnas Kruusiauk. Suurte muutuste aeg Anett Kontaveidi elus jätkub – koos elukaaslasega ootab ta peatselt perre esimest last.

Lisaks Anett Kontaveidile saavad dokumentaalfilmis sõna inimesed, kellel oli oluline roll tema karjääri kujunemisel – Aneti ema ja esimene treener Ülle Milk, pikaaegne toetaja ja mänedžer Tarmo Sumberg, Aneti viimane treener Torben Beltz ning teised.

Filmi režissöör ja produtsent on Kaupo Kruusiauk, operaator Aivo Rannik ("Aasta täis draamat", 2019), helioperaator Mart Kessel-Otsa, monteerija Roland Abel ja helirežissöör Harmo Kallaste. Filmi toodab Flo Film, tegevprodutsent on Katre Ratassepp.

Kinodesse üle Eesti jõuab dokumentaalfilm "Anett" alates 27. septembrist.