Kaks soomlannat mahtusid Prantsusmaa velotuuri avaetapil nelja parema sekka

Esmaspäevasel ratturid Rotterdamist Haagi viinud 124-kilomeetrisel avaetapil tabasid probleemid nii Pariisi olümpial maanteesõidu võitnud Kristen Faulknerit (EF-Oatly-Cannondale) kui temposõidu kullanaist Grace Browni (FDJ-Suez), aga mõlemad jõudsid tagasi peagruppi.

Viimasel paarikümnel kilomeetril aeti tempo kõrgeks ja SD Worx-Protime'i esisprinterile Lorena Wiebesele tegi tempot ka valitsev Touri võitja Demi Vollering; lõpusirgel hakkas 25-aastasele hollandlannale viimast lahtivedamist sättima Barbara Guarischi, ent soomlanna Anniina Ahtosalo ratas puutus Wiebese omaga kokku ja maha tulnud ketiga lõppes mullu Touri avaetapi võitnud hollandlanna jaoks ka esikohajaht.

Guarischi tuulest kerkis esile Charlotte Kool, kes edestas lõpuks kindlalt Ahtosalot, itaallannat Elisa Balsamot (Lidl-Trek), teist soomlannat Lotta Henttalat (EF-Oatly-Cannondale) ning legendaarset Marianne Vosi (Team Visma).

"See oli tõeliselt kaootiline finiš, aga sellised mulle meeldivadki," sõnas Kool. "Tõusin nii varakult ette ja arvasin, et sirge on liiga pikk - see tegigi põrgulikult haiget, aga suutsin vastu pidada. See on mu elu parim päev," kinnitas kodupubliku ees võidutseda saanud hollandlanna.

Ahtosalo alustab teist etappi parima noorratturi valges särgis. "Enne Touri algust ei uskunud ma, et võiksin avaetapil teiseks tulla. Arvasin, et hea õnne korral võin tull esikümnesse, aga tänane esitus ületas kõiki mu ootusi," kinnitas Pariisi OM-i temposõidus tehniliste probleemide tõttu 37. kohaga leppima pidanud soomlanna YLE-le.

Kaheksaetapilisest naiste Tour de France'ist võtab tänavu osa 152 ratturit, kolmanda soomlannana on stardis Lotto Dstnyt esindav Wilma Aintila, kes on samuti 20-aastane. Baltikumi rattureid tänavu Prantsusmaa velotuuril kaasa ei löö.

Teisipäeval sõidetakse esmalt 67 kilomeetrit Dordrechtist Rotterdami ning õhtul toimub kuuekilomeetrine individuaalne temposõit, seejärel on kavas künklikumad etapid ning nädal lõppeb mägedes, Le Grand-Bornand' ja Alpe d'Huezi tõusudega.