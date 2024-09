Imre Kõuts tuli 144 tunni jooksus oma vanuseklassis maailmas kolmandaks

Imre Kõuts läbis kuue päevaga esialgsetel andmetel (käimas on lisameetrite mõõtmine) 517,755 kilomeetrit. See on ühtlasi Eesti meeste tipptulemus, kuna varem pole ükski Eesti mees sellises jooksus võistelnud. 111 osaleja seas andis see tulemus 47. koha. Klassis M55 oli Kõuts 11 osaleja seas kolmas. 898,88 meetrise ringi äbis ta 576 korda.



Ungari võistluse võitis belglane Matthiue Bonne uue maailmarekordiga, mis on rohkem kui 1046 kilomeetrit. Senine rekord 1036,800 kilomeetrit oli 2005. aastast kreeklase Yiannis Kourose nimel.

Eestlastest oli Ungaris stardis ka Eesti naiste eksrekordiomanik Aet Kiisla, kes tervisehädadega võideldes piirdus sel korral tulemusega 302,923 kilomeetrit (esialgne tulemus). Tema isiklik rekord on eelmisel aastal samas kohas joostud 541,107 kilomeetrit.

Eesti absoluutne rekord on Julia Rakitina nimel, ta jooksis kuu aega tagas Rootsis 682,951 kilomeetrit.