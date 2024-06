Taaramäe valmistub tipptasemel lõpetama: mul ei ole enam seda ekstaasi

Kaheksandat korda eraldistardist sõidus Eesti meistriks kroonitud Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty) avaldas, et on otsustanud, et tänavune aasta jääb tema jaoks kõige kõrgemal tasemel ehk WorldTouris viimaseks.

Taaramäe tuli Eesti meistrivõistlustele sisuliselt otse Šveitsi velotuurilt, jõudes koju esmaspäeva varahommikul. "Ega mul oli värin sees küll. Nägin oma võistluskalendrit juba väga ammu ette, nägin, et Šveitsi velotuur kaheksa päeva ja sinna otsa üks reis ja siis kohe siin starti tulla. Siin ongi kaks varianti, kas oled täiesti surnud või kuidagi hingitsed," rääkis ta. "Aga siiski täna kuidagi suutsin nii rahulikult võtta ja eile hästi valmistuda. Täna hommikul juba hüppasin kaheksast ratta selga, tegin tunnise ringi ja sain vere liikuma. Tegin ikkagi ühe enda parima sõidu jälle, õnneks. Sellest ei oleks peaaegu piisanud. Mul olid väga hea päev."

Laupäeval on Eesti meistrivõistlustel kavas grupisõit, aga Taaramäe veel päris kindlalt ei tea, kas ta seal osaleb või kui osaleb, millise taktikaga nad tiimikaaslase Madis Mihkelsiga peale lähevad. "Sooviks sõita ikka mõlemad sõidud. Meeskonnale on Eesti meistrivõistluste punktid tähtsad," sõnas ta. "Mina olen juba Eesti meister olnud, kui ma võidaks veel grupisõidu, võib-olla see olekski viimane kord. Madisele oleks see jälle teistmoodi märgiline, oleks esimene kord."

Taaramäe tunnistas, et kevad möödus üsna raskelt, aga nüüd on vorm hakanud paremaks minema. "Olen n-ö tablool sinna keskmiste sekka saanud mägedes. Paberil ju mu staatus on mägironija, aga et päris vormi saada, on vaja kolm-neli kilo veel maha saada ja siis juba ronin ka. Ma olen praegu pigem keskpärases vormis," arutles ta.

Kuigi Taaramäe on ka Prantsusmaa velotuuril Intermarche – Wanty pikas nimekirjas varusõitjana üles antud, loodab ta ise, et minimaalne šanss seal sõita ei realiseeru. "Rihin Vuelta peale, selleks ma valmistun. Loodan viimaste aastate parima vormi seal saada. Ütlen ära, et see ilmselt on mu elu viimane suurtuur. See annab motivatsiooni juurde, et tippvormi sinna ajastada," avaldas 37-aastane Taaramäe.

"Aus seis on tegelikult selline, et võib-olla oma tiimis saaksin lepingu, aga ma olen juba tiimibossiga rääkinud, et ega mul enam isu ei ole selles seltskonnas sõita. Kas uus Giro või Vuelta, mul ei ole seda ekstaasi enam, ei ole unistusi, et sinna hurraaga peale lennata," tunnistas ta. "Olen enda jaoks suhteliselt maksimumi sealt juba kätte saanud ja mu tase enam kõvemaks ei lähe, muutun ikkagi nõrgemaks ja motivatsioon läheb kehvemaks. Eks see aeg on ilmselt läbi. Aga rattasõitu ma veel ära ei lõpeta, mul on plaan B. Sõidan ikkagi profina edasi. Kui aeg on käes, eks ma siis räägin."

Küsimusele, kas WorldTouri tasemega on kindlasti kõik, vastas Taaramäe: "Sada protsenti, see otsus on vastu võetud. Seal ongi pigem see tegur, et ma ei naudi seda taset enam, millel ma sõidan, neid riske. Vahetan ilmselt uuel aastal taset ja jätkan tasemel, kus ma saan nautida. Kus on kõik teistsugune – teistsugune kalender, teistsugune tiim."

"See ei aja mind ekstaasi. Pigem ei ole see üldises tasemes, vaid asi on ikkagi endas. Siis ongi kõige parem aeg edasi minna ja jätkata järgmiste unistustega," lisas ta.

Taaramäe kinnitas, et on selle otsusega juba ka rahu teinud. "Mul on naeratus suul, olen väga rahul! See aeg on tulnud ja see otsus on tulnud. Eks rahulolu annabki see, et mul on nii palju ägedaid aastaid olnud ja olen näinud igasuguseid vorme, saavutanud seda, milleks võimeline olen," mõtiskles ta. "Arvan, et see oligi minu maksimum. Olen ka väga palju läbi põlenud ja endale liiga teinud, aga see kõik käibki sellega kaasas, kompadki neid piire ja käid kuskil tippvormi piiri peal. Ja kui kõik õnnestub, ongi sada protsenti tulemus ka."