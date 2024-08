Meeskond ootab Taaramäelt Vuelta etapivõitu

Intermarche-Wanty liider on laupäeval, 17. augustil algaval velotuuril lõunaaafriklane Louis Meintjes, kellelt oodatakse üldarvestuses esikümnesse kerkimist.

32-aastane jalgrattur võitis Vueltal tunamullu etapi ja on saanud Tour de France'ilt kokkuvõttes kolm kohta kaheksa parema seas. Tänavu lõpetas ta Prantsusmaal 20. kohaga.

"Me oleme seadnud endale sama eesmärgi, mis meie ajaloolisel Tour de France'il. Me sihime etapivõitu ja Louis Mentjese jaoks kokkuvõttes kohta esikümnes," sõnas mänedžer Aike Visbeek.

"Seekordne Vuelta on eriliselt nõudlik seoses rohke ronimisega. Seetõttu panime kokku koosseisu, mis on peamiselt keskendunud meie mägironijatele."

Kaheksaliikmelisse valikusse kuulub ka Rein Taaramäe, lisaks itaallased Simone Petilli ja Lorenzo Rota ning belglased Arne Marit, Kobe Goossens, Tom Paquot ja Vito Braet.

"Louis Meintjes lõpetas Tour de France'i väga tugeval noodil, olles kolmandal nädalal heas hoos," jätkas Visbeek.

"Me loodame, et ta jätkab arengut ja lõpetab kümne parema seas. Lorenzo Rota, Kobe Goossens ja Rein Taaramäe on kolm ratturit, kes on võimelised võitma etapi, ründama paljudel mägistel etappidel."

Taaramäe edu poleks esmakordne, sest 37-aastane eestlane on saanud sellelt suurtuurilt kaks etapivõitu: viimati 2021. aastal, aga esimest korda juba 2011. aastal.

Sprindietappidel panustab meeskond Mariti peale.

Tänavusel Vueltal ei ole väga kõva koosseis, kuna paljud tipud panustasid Giro d'Italiale, Tour de France'il ja olümpiamängudele. Lisaks seisavad septembris ees maailmameistrivõistlused Šveitsis.

Üldvõidu osas nähakse parimaid šansse sloveen Primož Roglicil (Red Bull Bora Hansgrohe), aga kõrgelt hinnatakse ka näiteks ameeriklase Sepp Kussi (Visma | Lease a Bike), britt Adam Yatesi (UAE Team Emirates), portugallase Joao Almeida (UAE Team Emirates) ja hispaanlase Enric Masi (Movistar) võimalusi.

Hispaania velotuur lõppeb pühapäeval, 8. septembril.