Kalev/Cramo sai paika enda viimase lüli

2024/25 hooajal kogus Kitsing Eesti-Läti korvpalliliigas 25-s mängus keskmiselt 14,2 minutiga 4,8 punkti ja 1,7 lauapalli. Säravaimad esitused tulid kodus Latvijas Universitate (15 punkti), Riia VEFi (14 punkti, viis lauapalli) ja võõrsil BK Ventspilsi (13 punkti, kolm lauapalli) ja BC Prometey (üheksa punkti) vastu.

Möödunud hooaeg lõppes enneaegselt kevadel Korvpalli Meistriliiga esimeses veerandfinaali mängus Tallinna Kalev/SNABB vastu ristatisideme rebendi tõttu.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask loodab, et Kitsing saab algava hooaja teises pooles platsile naasta: "Muidugi aitame tubli noormängija taastumisele kaasa. Suuresti ka seetõttu, et vigastus juhtus meil mängides ning meie füsioterapeudid on algusest peale taastusravi protsessis sees olnud, mis loob eelduse, et saame vastavalt raviprotseduuridele mängija terveks ja uuel aastal meie eest mängima. Üksinda on sellise taastumisega toimetulek arusaadavalt keeruline ning püüame meeskonnana teda sellel teekonnal raskest vigastusest välja tulemisega aidata."

"Mul on väga hea meel jätkata Kalev/Cramos, tuttavas keskkonnas, tuttavate treenerite ja füsiode käe all. Taastumine läheb prognoosi päraselt ja plaan on jaanuaris tagasi väljakul olla. Tahan saada tugevamaks ja paremaks korvpalluriks, kui enne vigastust olin," sõnab Kitsing uue hooaja lepingu kohta.

Kalev/Cramol on 2. augusti seisuga meeskond 2024/25 hooajaks komplekteeritud.

Meeskonda kuuluvad peatreener Heiko Rannula, abitreener Indrek Reinbok ning 13 mängijat – tagamängijad Arik Smith, Severi Kaukiainen, Kasper Suurorg, Martin Dorbek, Leemet Böckler ja ääre- ning keskmängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Anrijs Miška, Patrick Tape ning vigastust raviv Kaspar Kitsing. Füsioterapeutidena jätkavad Priit Lehismets ja Henriette Porila.

Ühistreeningutega alustatakse augusti esimeses pooles. FIBA Meistrite Liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. september, Türgis, Antalyas. FIBA süsteemist lähtudes alustab Kalev/Cramo turniiri poolfinaalist, mis toimub 20. septembril. Finaal toimub 22.septembril, alagrupiturniirile peale saamiseks on meeskonnal vaja võita mõlemad kohtumised.