Kregor Hermet: suudame kõigi vastu hambaid näidata

Tondiraba jäähallis toimuv Epicbet Cup algab neljapäeval, kui Kalev/Cramo läheb vastamisi sel hooajal Euroliigasse pürginud Paris Basketballiga. Reedel kohtuvad Kristian Kullamäe tööandja Bilbao Basket ja Kaspar Treieri koduklubi Napoli Basket ning kohamängud peetakse laupäeval.

Hermet ütles, et põhjust kedagi karta ei ole. "Viimastel aastatel on meie üks läbiv joon olnud see, et suudame kõigi vastu hambaid näidata. Me ei lähe väljakule teist külge pöörama ja lööki ootama," ütles ääremängija. "Ma ei karda seal kedagi."

"Kõik on kossusatsid ja viis mängijat võivad korraga platsil olla, üks pall on ikka mängus ja reeglid on samad. On juba olnud kõvemaid mänge all, nii koondises kui klubitasandil, kogemust võiks olla ja teistel meie meeskonnas ka. Meil on ka nooremaid, aga keegi pole päris uus selle taseme jaoks. Muidugi Euroliiga sats on teine asi, aga me lähme igal juhul võitlema ja loodan, et publik tuleb meid toetama," jätkas Hermet.

Kregor Hermet (nr. 13) BC Kalev/Cramo särgis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"See on hooajaeelne faas, meil on uued mängijad, neil on uued mängijad ja uus peatreener ka, see on väga oluline muudatus," lisas ta Pariisi klubi kohta. "Mängijad on kindlasti kvaliteetsed, aga lähme võitlust andma ja meie jaoks on see tähtis mäng valmistudes eelseisvaks [Meistrite liiga] kvalifikatsiooniturniiriks."

Hermet rääkis läbivalt, et Cramo eesmärk on peale saada Meistrite liiga põhiturniirile. "Eelmistel aastatel oleme mänginud aste madalamat eurosarja. Mitte, et me oleme suure hurraaga seal kõik maha löönud, aga oleme tõestanud, et suudame selles liigas mängida tugevate vastaste vastu," rääkis ta. "Meistrite liiga on samm edasi, grammi võrra tummisemad satsid."

Hermet sõlmis suve alguses Cramoga lepingupikenduse, kuid varasemalt nii Hispaanias kui Poolas mänginud ääremees ütles, et pakkumisi tuli ka välismaalt. "Agendiga vaatasime ja uurisime maad, kust midagi pakutakse. Igale poole jooksma ei hakanud, mingeid pakkumisi tuli ka, aga mingil hetkel pidi lihtsalt otsustama, mis hooaja alguses saama hakkab. Kaalusime ja mõtlesime, valisime siiski Cramos jätkamise, kuna [Meistrite liigas] jäi midagi tõestamata," selgitas ta otsust koju jääda.

Kalev/Cramol on 2. augusti seisuga meeskond 2024/25 hooajaks komplekteeritud. Meeskonda kuuluvad peatreener Heiko Rannula, abitreener Indrek Reinbok ning 13 mängijat – tagamängijad Arik Smith, Severi Kaukiainen, Kasper Suurorg, Martin Dorbek, Leemet Böckler ja ääre- ning keskmängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Anrijs Miška, Patrick Tape ning vigastust raviv Kaspar Kitsing. Füsioterapeutidena jätkavad Priit Lehismets ja Henriette Porila.

Ühistreeningutega alustatakse augusti esimeses pooles. FIBA Meistrite Liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. september, Türgis, Antalyas. FIBA süsteemist lähtudes alustab Kalev/Cramo turniiri poolfinaalist, mis toimub 20. septembril. Finaal toimub 22.septembril, alagrupiturniirile peale saamiseks on meeskonnal vaja võita mõlemad kohtumised.