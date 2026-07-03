Bigbank/Kalev täiendas ridasid noore vendadepaariga

"Kaspar on väga nahaalne ja tark, pigem mängujuhi tüüpi tagamängija, kes suudab rünnakuid hästi üles võtta ja leida kaaslasi õigetel kohtadel. Kaitses suudab ta pallile korraliku surve panna ning tal on kiired käed, tänu millele suudab vastaste rünnakud kohe surve alla panna," kommenteeris peatreener Brett Nõmm, kes oli varem ka mõlema mängija juhendaja noorteklassis.

"Rasmus on oma vanuse kohta väga heade füüsiliste võimetega; tüübilt on ta kaasaegne combo guard, kes on suuteline mängima mõlemal tagamängija kohal. Tänu oma plahvatuslikusele ja osavusele on ta võimeline nii endale kui võistkonnakaaslastele viskekohti tekitama."

"Kindlasti võtab Eesti-Läti ja FIBA liigaga harjumine neil mõlemal aega, aga usun, et kevadeks on nad teinud oma arengus suure sammu edasi," usub Nõmm.

Kaspar ootab proovilepanekut endast tugevamate mängijate vastu. "Kaleviga liitumine on suur edasiminek, saan igapäevaselt areneda ja palju põnevaid mänge. Isiklikult tahan kasvada mängijana nii kaitses kui rünnakul ja aidata meeskonnal täita ühiseid eesmärke."

"Samuti on põnev mängida taas Brett Nõmme käe all. Tunnen tema tööstiili ja usun, et tema juhendamisel on mul väga hea võimalus arengus samm edasi teha."

Rasmus Vuks lisas: "Otsustasin samuti Kaleviga liituda, sest on aeg teha samm edasi ja siin on mul võimalik suurepärases keskkonnas mängijana edasi areneda. Lisaks olen üles kasvanud peatreener Brett Nõmme käe all ning ootan põnevusega taas temaga koostööd."

"Me ei plaaninud vennaga tingimata koos edasi liikuda, aga kui pakuti mõlemale võimalust Kaleviga liituda, otsustasime siiski koos jätkata."

Bigbank/Kalev tegeleb meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing, ääremängijad Hannes Saar, Gregor Kuuba ja Patrik Saal ning tagamängijad Kevaughn Allen ning Rasmus ja Kaspar Vuks.