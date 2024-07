Paul Aroni tiimiboss hakkab juhtima F1 võistkonda

Alpine vormel-1 võistkond teatas kolmapäeval, et Oliver Oakes saab peale suvepuhkust nende uueks võistkonna tiimijuhiks. Pärast Belgia etappi teatas Apline senine juht Bruno Famin, et astub tiimijuhi ametikohalt tagasi. Siiani juhtis Oakes Hitechi vormel-2 tiimi, kus sõitab ka eestlane Paul Aron.

Famin teatas peale Belgia GP-d lahkumisest tiimijuhi ametikohalt augustikuu lõpus, et keskenduda kõigile teistele Renault Grupi motosporti puudutavatele tegevustele. Juulikuu viimasel päeval teatas Alpine F1 võistkond, et Oliver Oakes, kes on endine võidusõitja ka kuulunud kunagi ka Red Bulli noorte sõitjate programmi, saab selle ametikoha endale.

"Olen äärmiselt tänulik Luca de Meole ja Flavio Briatorele selle võimaluse eest juhtida BWT Alpine F1 meeskond tagasi konkurentsivõimelisele tasemele. Meeskonnas on andekad inimesed ja suurepärased ressursid ning olen kindel, et suudame koos saavutada palju nii selle ülejäänud hooajaga kui ka pikemas perspektiivis. Ootan põnevusega suvepuhkuse järgset tööle asumist," ütles Oakes.

Oakes alustab tiimijuhina tööd pärast suvepuhkust ja hakkab aru andma Renault Grupi tegevjuhile Luca de Meole. 36-aastaselt saab britist vormel-1 sarja ajaloo teine noorim meeskonnajuht.

Eesti vormelisõitjal Paul Aronil oli oma senise tiimijuhi kohta öelda vaid kiidusõnud. "Ta on väga otsekohene, mis mulle tema juures meeldib. Ta on olnud ise ka sõitja ehk ta teab, mis sõitjad mõtlevad ja tunnevad. Üks asi, mida ma tema juures väga hindan, on tema asus. Kui sa teed midagi valesti või hästi, siis ta ütleb sulle seda. Mingitel hetkedel, kui tekib tunne, et mõtted ei ole enam päris õiged, siis ta teab, kuidas nendega toime tulla," rääkis Aron.

Alates 2015. aastast juhtis Oakes Hitechi meeskonda, mis osaleb nii vormel-2 kui ka vormel-3 sarjas.