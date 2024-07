Sainz Jr. istub järgmisest hooajast Williamsi rooli taha

Alates 2015. aastast vormel-1 sarjas kaasa teinud, kuid kolm aastat tagasi Ferrari võistkonnaga liitunud Sainz Jr. jääb järgmisest hooajast oma kohast ilma, sest aasta alguses teatas võistkond, et seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton liitub Ferrariga ning saab Charles Leclerci tiimikaaslaseks.

Kümme etappi enne hooaja lõppu teatas Williamsi võistkond, et on sõlminud 29-aastase hispaanlasega lepingu ning Williamsit esindavad järgmisel hooajal Sainz Jr. ning Alex Albon ehk Logan Sargeant peab uue töökoha leidma.

"Teatan suurima õnnega, et liitun alates 2025. aastast Williams Racinguga. See ei ole mingi saladus, et sõitjate turg on erinevatel põhjustel väga tormiline olnud ja olen oma otsusega veidi ootama pidanud," teatas Sainz Jr. esmaspäeval. "Aga olen väga enesekindel, et Williams on minu F1-teekonna jaoks õige koht ja olen ülimalt uhke, et saan selle eduka ja ajaloolise võistkonnaga liituda."

Williams on tulnud F1-sarjas võistkondlikult meistriks üheksa korda, kuid viimati tõsteti tootjate karikat 1997. aastal. Suur eesmärk on tuua Williams tagasi sinna, kuhu nad kuuluvad - esikohale. See on väljakutse, mille võtan vastu põnevuse ja positiivsusega," lisas Sainz. "Annan 1. jaanuarist endast kõik, et Williams võistkonda edasi viia."

Sainz Jr. on sel hooajal teeninud ühe esikoha ning on lausa neljal korral kolmanda koha pälvinud. Hooaja peale on ta kogunud 162 punkti, millega ta asetseb kümme etappi enne hooaja lõppu viiendal tabelireal. Ferrari on tootjate seas 345 punktiga kolmas, Williams on sel hooajal kogunud aga vaid neli silma ning on eelviimasel kohal.

Vormel-1 hooaeg jätkub augusti lõpus Hollandi GP-ga.