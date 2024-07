Sami Pajari enne Rally1 debüüti: parim lähenemine on areneda samm-sammult

Soome MM-rallil, mis sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel, teeb enda Rally1 debüüdi 2021. aasta Junior WRC maailmameister Sami Pajari. Noore soomlase debüüt pidi algselt toimuma Läti MM-rallil, kuid Sebastien Ogieri osalemise tõttu lükkus see Soome rallile.

"Olen juba mitu nädalat väga oodanud Soome rallit. Oma Rally1 debüüdi tegemine Toyota tiimiga minu kodurallil saab olema tõeliselt põnev hetk," rääkis soomlane pressiteate vahendusel.

"Mul on olnud paar head testipäeva, et saaksin autoga harjuda ja ralliks valmistuda, kuid see saab siiski olema suur väljakutse: Soome kiiruskatsed võivad olla tõesti nõudlikud, väga suurte kiiruste ja paljude keeruliste hüpetega," lisas Pajari.

Sami Pajari Rally1 auto Soome MM-ralliks Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing

"Kõigetähtsam on kogemuste saamine ja ralli lõpetamine. Loomulikult tahaksin ka natuke kiirust näidata, kuid lõpptulemuse osas on raske mingeid sihte seada. Parim lähenemine on mitte sellele mõelda, vaid õppida ja areneda samm-sammult," lõpetas Sami Pajari.

Eelmisel aastal võidutses Sami Pajari Soome rallil WRC2 arvestuses. Soome MM-ralli toimub 1.-4. augustini. ERR-i spordiportaal kajastab ralli kulgu otseblogi vahendusel.