Max Verstappenile määratakse suure tõenäosusega Belgia GP etapiks karistus

Verstappen on juba mõnda aega oodanud, et saaks autole uue mootori, sest kaotas juunikuus toimunud Kanada etapil ühe jõuallika. See tähendas, et Red Bull pidi Hispaanias etapil võtma kasutusele hollandlase neljanda mootori. Aasta jooksul on lubatud kasutada kuni neli jõuallikat ehk tol hetkel ei olnud veel pooltki hooaega sõidetud, kui mootorite limiit sai Verstappenil täis, vahendab portaal Autosport.

Seega on Red Bull juba mõnda aega olnud valmis saama stardirivi karistuse ja võtma kasutusele viies sisepõlemismootor. Seda otsustatakse teha Belgias Spa ringrajal, kus strateegiliselt on kõige paremad möödasõidu võimalused.

Kolmekordsele vormel-1 sarja maailmameistrile oleks see kolmas aasta järjest, kui ta Belgias karistust kannab. 2022. aastal võitis Verstappen võistluse 14. kohalt startides, olles üks kaheksast sõitjast, kes said mootoriga seotud stardirivi karistuse. Eelmisel aastal võidutses Verstappen samuti stardirivi karistusega, kui võitis kuuendalt kohalt.

Tõenäoliselt ei ole Verstappenil see aasta nii lihtne oma eelmiste aastate võite korrata, sest viimastel etappidel on McLareni ja Mercedese autod olnud Red Bulli autodest kiiremad.

Verstappeni meeskonnakaaslane Sergio Perez oli samas olukorras, kuid võttis oma viienda jõuallika kasutusele juba Suurbritannia GP etapil, kuid Perez ebaõnnestus kvalifikatsioonis, mis tähendas, et ta pidi niikuinii startima stardirivi tagant.

Verstappen kasutab praegu ka oma viimast turbolaadurit, akut, juhtimisseadmeid ja elektrimootoreid, mis tähendab, et tõenäoliselt saadakse sel hooajal veel korra stardirivi karistus.

Red Bull kavatseb pärast Budapesti GP etappi toodud suure hulga uuenduste kasutuselevõttu naasta RB20 algse spetsifikatsiooni juurde, kuna Spa rõhutab palju rohkem aerodünaamilist efektiivsust kui lõplikku surujõu genereerimist.

"See oli suur pingutus, et tuua see uuendus Belgia võistluseks," ütles meeskonnajuht Christian Horner. "Ma arvan, et meil on autost rohkem jõudlust välja võtta ja sellel on mõned positiivsed küljed. Auto on järgmise (selle) nädalavahetuse võistluseks taas teistsuguse spetsifikatsiooniga," lisas tiimipealik.

Sõitjate edetabelis on Verstappen hetkel 265 punktiga liider. Tema lähim jälitaja on McLareni sõitja Lando Norris, kes jääb hollandlasest maha 76 punktiga.

Belgia GP etapp sõidetakse sel nädalal 26.-28. juulini.