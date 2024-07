Norris loovutas tiimi käsul võidu Piastrile

Piastri tõusis liidriks kohe esimesel ringil ja püsis seal kuni 48. ringini, mil pidi teist korda boksi minema. Esikohale kerkis Norris, ent niipea kui Piastri rajale naasis, hakkas McLareni meeskond raadioside vahendusel Norrist paluma, et ta laseks tiimikaaslase endast mööda.

Norris eiras käsku, märkides 56. ringil tiimile, et nad oleksid pidanud Piastri enne teda boksi kutsuma. 62. ringil esitati Norrisele uus palve, Briti võidusõitja vastas, et Piastri peab teda kinni püüdma. Norrise ja tiimi vaheline sõnelus kestis 68. ringini, kui Norris otsustas lõpuks hoogu maha võtta ja Piastri mööda lasta.

23-aastasest Piastrist sai vormelispordi kuninglikus sarjas aegade viies austraallasest etapivõitja. Norris ületas finišijoone teisena (+2,141) ning kolmas oli seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +14,880), kes mahtus oma karjääris 200. korda pjedestaalile.

"Täna on päev, millest ma lapsena unistasin. McLareniga on põrgulikult lõbus sõita, nii et ma ei saa tiimi piisavalt tänada. Nad andsid mulle võimaluse vormel-1 sarjas sõita ning 18 kuud hiljem nende eest võita on uskumatu tunne," sõnas Piastri võistluse järel.

"Mõistagi oli sõidu lõpp närviline, aga see oli meeskonna poolt õige otsus, sest ma panin end stardis õigesse positsiooni. Minu tempo ei olnud sõidu lõpus nii hea kui oleksin tahtnud, kuid olin siiski õigel positsioonil, et võita," lisas ta.

Norris jäi olukorda kommenteerides napisõnaliseks: "Oscar tegi hea stardi ja kontrollis sõitu hästi. Ta vääris täna võitu. Meeskond palus mul teda mööda lasta ning seda ma ka tegin."

Esikolmikule järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +19,686), MM-sarja liider Max Verstappen (Red Bull; +21,349), Carlos Sainz Jr. (Ferrari; +23,073), Sergio Perez (Red Bull; +39,792), George Russell (Mercedes; +42,368), Yuki Tsunoda (RB; +77,259) ning Lance Stroll (Aston Martin; +77,976).

MM-sarja kokkuvõttes jätkab liidrina Verstappen, kes on kogunud 265 punkti. Hollandlasele järgnevad Norris (189 p), Leclerc (162 p), Sainz Jr. (154 p) ja Piastri (149 p).

Järgmine MM-etapp leiab aset tuleval nädalavahetusel Belgias Spa-Francorchampsi ringrajal.

Ungari GP lõppjärjestus: