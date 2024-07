McLareni piloodid Lando Norris ja Oscar Piastri startisid Ungaris esimeselt kahelt stardikohalt, kuid teiselt kohalt lähte saanud Piastri möödus tiimikaaslasest juba esimesel ringil. 48. ringil kerkis Norris taaskord esikohale, kui tiimikaaslane boksipeatuse tegi.

Võistkond palus siis Norriselt, et too oma esikoha tiimikaaslasele loovutaks, kuid britt ei võtnud esialgu vedu. Debatt piloodi ja McLareni vahel kestis 20 ringi, kui Norris otsustas lõpuks hoogu maha võtta ja Piastri mööda lasta. Norris ütles pärast sõitu, et otsustas tõepoolest pikka aega, aga oli algusest peale kindel, et lubab 23-aastase Piastri mööda. "Ma ei väärinud seda võitu, nii lihtne ongi. See, et selles positsioonis olin, oli juba vale," sõnas Norris.

"Ma ei andnud võitu ära, kaotasin selle juba alguses," lisas ta.

Võistkonna insener Will Joseph palus korduvalt Norriselt, et too Piastri mööda lubaks, kuid piloot ei vastanud pikalt. "Ma ei pidanud vastama. Teadsin, mida ma teen. Tahtsin viimase ringini oodata, viimase kurvini. Aga siis nad ütlesid, et kui tuleks turvaauto, siis ma ei saa teda mööda lasta. Siis mõtlesin, et okei, see näeks tõesti rumal välja," rääkis Norris.

Norris on vormel-1 sarja üldarvestuses esikohal asetsevale Max Verstappenile kõige lähem konkurent, kuid vahe Red Bulli imemehega on pärast Ungari etappi juba 76 silma. Britt tõdes, et seis üldarvestuses oli tema suurim kõhklus.

"See käib koguaeg mu peast läbi. Sa pead selles spordis aegajalt isekas olema, see on alati peamine prioriteet - enda kaitsmine," selgitas Norris. "Tean, et inimesed ütlevad, et vahe minu ja Maxi vahel on suur, aga kui Red Bull ja Max eksivad nii nagu nad siin eksisid ja me aina areneme ja selliseid sõite teeme, saame olukorda muuta."

"Olen ikka optimistlik ja 70 punkti poole hooajaga ära lihvida on suur eesmärk, aga andsin just seitse ära. See ei olnud lihtne," lisas ta. "Aga mõistsin olukorda ja olin üsna kindel, et teen selle viimasel ringil nii kui nii ära."

Verstappen on 13 etapiga kogunud 265 punkti, Norris on 189 silmaga teisel kohal, edestades Charles Leclerci (Ferrari; 162 p) 27 punktiga. Neljandal kohal asetseb 154 punktiga Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Piastri jääb temast vaid viie punkti kaugusele (149 p).

Hooaja lõpuni on jäänud veel 11 etappi, Belgia GP toimub järgmisel nädalavahetusel.