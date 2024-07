Olümpiakrossis tulid Eesti meistriteks Lõiv ja Pajur

Pajuri võiduajaks mõõdeti üks tund, 16 minutit ja 51 sekundit. Ta edestas veenva eduga Josten Vaidemit (1:19.29) ja Peeter Tarvist (1:20.43). Eliitmeestega koos võistelnud, kuid ühe ringi vähem teinud meesjuunioride konkurentsis olid kolm paremat Riko Tammepuu (1:09.24), Matthias Mõttus (1:10.57) ja Richard Ründva (1:13.01).

Eliitnaiste klassis võidutses seitsmendat aastat järjest Lõiv ajaga 1:12.21. Hõbemedali pälvis Merili Sirvel (1:17.34) ja pronksmedali Mari-Liis Mõttus (1:20.08). Naisjuunioride kiireimad olid Mairit Kaarjärv (1:15.30), Maribel Rannala (1:19.53) ja Mariann Koik (1:20.52), kuni 23-aastaste ratturite konkurentsis aga Karolin Surva (1:23.22) ja Annabrit Prants (1:28.26). N35-39 klassis krooniti Eesti meistriks Jaanika Kurgjärv, N40-44 klassis Sille Puhu ja N45-49 klassis Maris Kaarjärv.

Naiste esikolmik (vasakult): Merili Sirvel, Janika Lõiv, Mari-Liis Mõttus Autor/allikas: EJL

Päeva esimene start anti kuni 16-aastastele ratturitele. Noormeeste klassis võidutsesid Sebastian Suppi (28.10), Hugo-Hendrik Orav (28.42) ja Herlen Kajo (29.48). Neidude hulgas olid kiireimad Loore Lemloch (36.30), Linda Lensment (37.56) ja Berit Grünberg (44.31).

Seeniorklasside ühisstardis oli absoluutarvestuses parim Raiko Kaldoja (59.03), kes krooniti ühtlasi ka M19-34 klassis Eesti meistriks. Vanuseklassis järgnesid talle Rando Marten Evendi (1:04.31) ja Artjom Köster (-1 ring). M35-39 klassis olid kolm paremat Imre Ojavere (1:01.09), Marko Pohl (1:05.49) ja Jüri Järv (1:06.06), M40-49 klassis Margus Sirvel (1:05.07), Rain Lond (1:08.55) ja Markus Vähi (1:09.22), M50-54 klassis Rait Pallo (1:03.43), Indrek Epner (1:04.43) ja Tarmo Ennok (1:11.49), M55-59 klassis Aimar Pedari (1:09.01), Raino Einroos (1:12.30) ja Priit Randpõld (-1 ring), M60-64 klassis Alar Reiska (34.25), Kuldar Reiljan (39.34) ja Aimur Uuk (40.26).

Lisaks tehti enne esimest autasustamist leinaseisak Viking Window lahkunud juhi Toomas Agasilla auks, kelle juhtimisel kasvas Viking Window Eesti üheks suuremaks puitakende tootjaks ja maakonna üheks mainekamaks tööandjaks. Toomas oli seda meelt, et missioonitundest saab ettevõte alati toetada sporti. Seda Viking Window tema juhtimise all ka tegi. Ettevõte on olnud pikaaegne Paide-Türi rahvajooksu ja ka esiliiga korvpallimeeskonna nimisponsor maastikuratta Eesti meistrivõistluste kõrval.