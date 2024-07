Janika Lõiv sai olümpiamängudeks uue ratta

Janika Lõiv tuli maastikuratta olümpiakrossis Eesti meistriks seitsmendat korda järjest. Järvamaalt võttis ta Pariisi olümpiale kaasa meistrisärgi ja stardikoha jaoks vajalikud maailma edetabelipunktid.

"Minu jaoks oli see peaproov olümpiaks. Tegime harjutust treeneriga, kes tuleb olümpial vett andma. Tema oli ka siin seda ametit täitmas. Ja vaatame, analüüsime kindlasti ka numbreid, et mis see seis nüüd lõpuks on. Loodame, et kõik on nüüd tehtud, mis teha sai," ütles Lõiv ERR-ile.

Olümpial ulatab Lõivule vett tema pikaaegne füüsilise ettevalmistuse treener Karmen Reinpõld, kes on tehnilises punktis koos mehhaaniku Urmas Lõivuga. Viimaste startidega otsustas Eesti meister, et läheb Pariisis rajale Scotti tehaselt saadud uue rattaga.

"Uue ratta sain kaks kuud tagasi. Esialgu arvasin, et lähen ikka oma vana rattaga, aga kuna mul selline võimalus avanes ja ma kohe esimestel sõitudel tundsin ennast palju paremini kui vana rattaga, siis ma võtsin selle riski, et olümpiale minna ka uue raamiga," selgitas Lõiv.

"Erinevus on kõige suurem amortides, aga see on postiivne, sest see aitab lihtsamini tehnilisi kohti sõita," lisas ta. "Ja väga suur erinevus on see, et amordid on elektroonilised. See on asi, millega ma pean veel harjuma. Siiamaani ma veel ei ole ära harjunud, et ma ei pea neid ise vahetama, et käsi ikka kipub tihtipeale amordinuppu vahetama."

Esmaspäeval lendas Lõiv Pariisi ja nüüd jääb teritada vaid vaimu ja tehnikat. "Viimane kõige olulisem asi on saada selgeks olümpiarada, mida ma lähen juba kolmapäeval sõitma tehnikatreeneriga," ütles Lõiv, kes teeb tehnikatreener Jesus Castellanos Torresega kolm päeva rajatreeninguid, kuid treenerit võistluspäeval enam kohal ei ole.

"Kuna mul testüritusel jäi sõitmata mõni koht, siis on kindlasti väga oluline, et saada seal õiged jooned, leida see õige rajatunnetus ja õiged rattasettingud, rehvivalik ja kõik see viimistlus, et väiksed detailid," lisas Lõiv, kes pälvis kolm aastat tagasi Tokyos oma esimestel olümpiamängudel 38 ratturi seas 17. koha.