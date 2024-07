McLareni mehed hõivasid Ungaris esimese stardirea

Esimeses sessioonis sai kiireima ajaga hakkama 4,381 kilomeetri pikkuse ringi ajaga 1.17,050 läbinud Daniel Ricciardo (RB), kuid teisel läbimisel parandas Lando Norris seda aega pooleteise sekundi võrra, sõites välja 1.15,540.

Otsustavas sessioonis lõpetas britt ajaga 1.15,227, edestades oma McLareni tiimikaaslast Oscar Piastrit 0,022 sekundiga. Pühapäevases põhisõidus stardivad nende tagant kolmanda koha pälvinud sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull; +0,046) ning Carlos Sainz Jr. (Ferrari; +0,469).

Viienda koha pälvis Lewis Hamilton (Mercedes; +0,627), kelle kõrvalt saab lähte Charles Leclerc (Ferrari; +0,678). Nende järel stardib Aston Martini paar Fernando Alonso (+0,816) ning Lance Stroll (+1,017), kelle taga on RB mehed Daniel Ricciardo (+1,220) ning Yuki Tsunoda (+1,250).

Üldarvestuses esikümnesse kuuluvad Sergio Perez (Red Bull) ning George Russell (Mercedes) langesid konkurentsist juba esimeses sessioonis.

Ungari GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.

