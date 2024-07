Jalgpallifinaal võib mõjutada õhustikku Wimbledonis

Pühapäeval selgub Wimbledonis meesüksikmängu võitja ja päeva lõpus mängib Inglismaa jalgpallikoondise Euroopa meistrivõistluste finaalis ning need asjaolud on pannud kohalikke arutama, kas Wimbledoni ekraanidelt peaks olema võimalik ka jalgpalli vaadata.

Meesüksikmängu finaal Novak Djokovici ja Carlos Alcarazi vahel algab kohaliku aja järgi eeldatavalt 14.10 ja Euroopa meistrivõistluste finaal Hispaania ja Inglismaa vahel 20.00.

Mullune finaal kestis pea viis tundi ja kuigi tõenäoliselt kahe spordisündmuse toimumisajad pigem ei kattu, siis võib see tekitada spordihuvilistele logistilisi probleeme. Küll aga kattuvad ilmselt jalgpallifinaali ja üksikmängule järgneva segapaarismängu finaali ajad.

See on pannud küsima, kas Wimbledoni väljakute äärde paigaldatud ekraanid võiksid näidata jalgpalli. Enne turniiri andsid korraldajad sellele selgelt eitava vastuse.

"Suured ekraanid näitavad tennist," sõnas Wimbledoni läbiviija All England Clubi juht Debbie Jevans. "Kõik ekraanid keskuses näitavad tennist. Me näitame üksnes tennist, kui ka mängud venivad õhtusse."

Tänavuse Wimbledoni jooksul on juba juhtunud ka üks intsident, kus politsei pidi jalgpalli tõttu sekkuma ja poolehoidjaid lahutama. See juhtus veerandfinaali aegu, kui Inglismaa võitis penaltiseerias Šveitsi.

Samal ajal mängisid peaareenil Djokovic ja austraallane Alexei Popyrin ning suur osa publikust jälgis oma nutiseadmetest penaltiseeriat. Kui tekkinud aplaus tähistas Inglismaa võitu, siis Djokovic imiteeris väljakul penalti löömist ja tema vastane selle tõrjumist.

"Staadionil oli tunda sellist teistsugust energiat, kus kõik uurisid, mis tulemus on," kommenteeris Djokovic hiljem. "Ma arvasingi, et kui Inglismaa lööb värava või võidab, siis järgneb selle suur pahvak positiivseid emotsioone ja hõikeid ning nii läkski."

Samas oli serblane oma sõnul üllatunud, et pealtvaatajatel polnud võimalik staadioniekraanidelt mängu jälgida ja avaldas lootust, et pühapäevaks asjad muutuvad. "Neil on küllalt aega nautida nii tennist kui ka jalgpalli," lausus ta.

Djokovici finaalivastane Alcaraz on samuti tuntud kirgliku jalgpallifännina. Näiteks poolfinaaliks kutsus ta oma boksi Horvaatia koondise liidri ja 2018. aastal Ballon d'Origa pärjatud Luka Modrici, kes ka EM-il osales.