Britid hõivasid koduse GP kvalifikatsioonis pjedestaali

Russell edestas tiimikaaslast 0,171 sekundiga, Norris kaotas Mercedese sõitjale 0,211 sekundit. Kolmanda koha sai Max Verstappen (Red Bull).

Viimati saavutasid Suurbritannia vormelisõitjad kodusel GP-l kvalifikatsioonis kolm kõrgeimat kohta aastal 1962, kui Jim Clark edestas John Surteesi ja Innes Irelandi.

"Milline tunne! Aasta alguses poleks me osanud unistadagi, et jõuame Silverstone'is pjedestaalile - ning olla siin Lewise ja Landoga on lihtsalt mega," ütles eelmisel nädalal Austrias võidutsenud Russell.

"Kolm britti esikolmikus on suurepärane. George oli nii tugev, me ei oodanud, et oleme sel nädalal esireas. See on meie tiimi jaoks suurepärane," lisas Hamilton.