Tamm vahetas mulluse hõbeda Eesti ja Balti meistritiitli vastu

Tamm kuulus üheksaliikmelisse jooksikute gruppi, mis eraldus kohe avaringil. 140,2-kilomeetrisel võistlusmaal mõõdeti eestlase võiduajaks 3:01.08. Teise koha teenis leedukas Zygimantas Matuzevicius (3:01.19) ja kolmanda koha lätlane Kristians Belohvosciks (3:01.21). Eesti meistrivõistluste arvestuses teenis hõbeda Martti Lenzius ja pronksi Aaron Aus.

"Sõit läks kohe kolmandal kilomeetril ehk kilomeeter peale neutraalstardi lõppu laiali. Ütlesin meie tiimi kuttidele, et olge valmis, seal on ohtlik koht. Vaatasin taha ja nad olid olemas ning lasime sõidu peeneks ehk kõik jäid maha. Ülejäänud võistlus oli karusselli sõit," ütles Tamm. "Viimasel ringil hakkasime ründama ja saime väikese grupiga minema. Meie tööd ei pidanud tegema, kuna enda kutid olid taga. Marttiga istusime seal ja mõtlesime, et ründame ja ei jäta asja finiši peale. Tegime rünnaku, aga Marttil tuli kett maha ja siis pidin minema üksi lõpuni."

Tamm lisas, et Voltas-Tartu 2024 by CCN tiimi soov oli, et iga riigi meister oleks nende klubist. "Meil oli Lätist ainult üks rattur stardis. Ta oli küll meiega ees, kuid kahjuks läks temaga seekord kehvasti. Lõpus sai teise klubi vend meiega omakorda eest," lisas Tamm, kelle sõnul aitas kõva tuulega võistlemisele kaasa Hollandi sõitudelt saadud kogemus. Laupäeval on Voltas-Tartu 2024 by CCN stardis samuti eliitmeeste grupisõidus, kus loodetakse midagi ilusat korda saata.

Meesjuunioride 118,4-kilomeetrisel võistlusmaal võidutses Rooni ajaga 2:48.46. Finišijoonel edestas ta leedukat Nikolas Klimaviciust ja Oliver Mätikut. Merko Eesti meistrivõistluste pronksmedali pälvis Mik Madisson.

"Tuul oli tõesti päris tugev. See oli just jooksikute jaoks natuke halvem, meie jaoks parem. Kui olid küljetuulelõigud, siis vähendasime nendega oluliselt palju vahet. Tuul tegi sõitu kindlasti raskemaks, aga minu jaoks oli see okei," ütles Rooni. "Lõpus olid mõned rünnakud ja mina tõmbasin umbes kaks kilomeetrit enne lõppu kõik vahed kinni, sest teised teadsid, et mul on kõige parem lõpujalg ja nad ei tahtnud sprindi peale asja jätta. Õnneks jäi gruppi siiski kokku ja sain teha enda sprindi. Natuke ärritas mind ja teisi eestlasi, et Leedu jalgratturid ei viitsinud väga tööd teha. Üldiselt saab sõiduga päris rahule jääda."

Merko Eesti ja Balti meistrivõistlused jätkuvad reedel M50-64 ning eliitnaiste ja N19-49 grupisõitudega. Viimast näeb otseülekande vahendusel Delfi Spordist ja Eesti Jalgratturite Liidu Youtube'i kanalist. Laupäeval on kavas eliitmeeste ja M19-49 grupisõidud ning laste- ja retrosõidud. Lisaks näeb laupäeval Võru Keskväljakul retrorataste näitust.