Lauri Tamm võttis Prantsusmaal soolovõidu

"Esimesed tund aega oli jube kehv olla ja kuidagi ei saanud end käima," rääkis Tamm võistluse järel EJL.ee vahendusel. "Aga seejärel läks sõidu keskel paremaks ja läksin ühe minekuga kaasa."

"Seal töötasime vaikselt, aga ma mõtlesin, et miks me nii aeglaselt sõidame või kuidagi kerge oli. Kui finišisse oli jäänud 45 kilomeetrit, siis koostöö nagu katkes. Otsustasin rünnata ja sõitsin üksi lõpuni. Seal taga vist koostöö paremaks ei läinud, seega tegin õige otsuse."

Teise koha pälvis prantslane Simon Baran (VC Villefranche Beaujolais; +1.07) ja kolmanda koha prantslane Gabin Cler (SCO Dijon-Team Material-velo.com; +1.08). Markus Mäeuibo (Charvieu-Chavagneux IC; +1.43) sai üheksanda koha.

Reedel Belgias Haasdonkis peetud naiste 71,5-kilomeetrisel ühepäevasõidul tegi Revvi-EGS Group-Velopro ridades debüüdi Ann-Christine Allik, kes lõpetas sõidu peagrupis 41. kohal. Võidu pälvis kodupubliku rõõmuks Lien Schampaert (Keukens Redant Cycling Team; 1:45.39).