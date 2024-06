Jefimova ja Romanjuk teenisid EM-il finaalikoha

Mullu sel distantsil Euroopa meistriks tulnud Jefimova tagas finaalikoha kindlalt, kui lõpetas ajaga 1.06,60. Endale kuuluvast rahvusrekordist jäi 17-aastane ujumistalent 0,42 sekundi kaugusele, aga eelujumistes saadud aega kärpis ta 0,07 sekundit aega.

"Kiirem aeg kui hommikul, sellega jään rahule, kuid kõik detailid veel ei klappinud. Tegin kokkuvõttes natuke liiga palju tõmbeid ning lõpus väsisin seetõttu ära. Pean alustama võimsama tõmbega ning hoidma seda kontrolli all," rääkis Jefimova pärast poolfinaali.

Jefimova usub, et kui eesmärk on finaali järel pjedestaali kõrgeimale astmele ronida, peab kõik õnnestuma. "Peame treeneriga veel videost ujumise järele vaatama ning siis saame teha järeldusi, et mida finaali eel muuta või mitte. Kindlasti peab kõik õnnestuma," ütles ujuja.

Eestlannale järgnesid rootslanna Olivia Ipsa Klint (+0,32), šveitslanna Lisa Mamie (+0,72), poolatar Dominika Sztandera (+0,75) ja tšehhitar Kristyna Horska (+1,12).

Kuuenda ajaga pääses finaali Maria Romanjuk, kes kaotas Jefimovale 1,40 sekundiga, lõpetades ajaga 1.08,00. Tema jaoks on see esimene kord EM-finaalis võistelda.

"Hetkel ei saa päris täpselt aru, mis toimub," ütles Romanjuk pärast poolfinaali. "Aeg saaks olla parem, sest soojendusel tundsin end väga hästi, kuid homme saab teha selle vigade paranduse."

Romanjuk on rõõmus, et pääses mitu aastat kestnud mõõnast üle. "Suurim erinevus on kindlasti vaimne pool, tööd on tehtud palju ning päeva lõpuks on kõik ikkagi peas kinni," sõnas ujuja.

Naiste 100 meetri rinnuliujumise finaal on kavas kolmapäeva õhtul kell 19.58.

Mariangela Boitšuk osales naiste 50 meetri liblikujumise poolfinaalis, kuid ei leidnud eelujumistele sarnast tempot. Eestlanna lõpetas ajaga 26,88 ning saavutas kokkuvõttes EM-il 16. koha.

"Natukene aeglasem aeg kui hommikul, kuid minu jaoks oli väga suur samm ning saavutus pääseda siia poolfinaali," märkis ta. "Kokkuvõttes olen väga uhke ning ootan järgmiseid distantse ja eelkõige 50m seliliujumist, kus tahan murda Eesti rekordi."