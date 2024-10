Ahtiainen ihkab olümpiale pääseda: LA olümpia - siit ma tulen!

23-aastane Alex Ahtiainen ja temast neli aastat noorem Alan Smok said kutse Barcelona tippklubisse tänu treener Vladimir Labzinile, kes aastaid elas ja treenis Hispaanias.

"Selle taseme sportlased võivad arvestada, et nad saavad majutuspaketi, toitlustuspaketi ja ka ka stipendiumi ehk rahalist toetust. Nad lähevad sinna siis teadmisega, et neil on nö all inclusive," rääkis ujumistreener Labzin ERR-ile.

Kahest Hispaaniasse sõitvast sportlasest kogenuim, Alex Ahtianen soovis sportlasteel proovida midagi täiesti uut. "Uus keskkond, uued treeningtingimused, uued treenerid ja treeningkaaslased - kõik see kokku annab mulle hea tõuke tuleviku suunas ehk ootan seda kõike suure huviga," ütles ta.

Pikemad plaanid on Alex Ahtiainenil seotud olümpiamängudele pääsuga. "Pariisi olümpia jäi mul napikaks, pool sekundit jäi normist puudu, aga selles mõttes pole hullu midagi," ütles ta. "Mina alla ei anna. Enne ma ei lõpeta, kui olümpial on ära käidud. LA olümpia - siit ma tulen!"

Pühapäeval lõppenud Eesti karikavõistlustelt lootis ujuja veidi enamat. "Oleks võinud olla ajad veidi kiiremad ja võibolla tehniliselt oleks võinud olla sooritused ka palju paremad. Aga kuna tegu on hooaja esimese võistlusega, võivadki olla tõusud ja mõõnad. Nii et ei ole hullu midagi, siit on hea edasi minna," sõnas Ahtiainen, kes lendab Hispaaniasse esmaspäeval.

Eesti karikavõistlustel sai Alex Ahtiaineni ja Alan Smoki koduklubi Garant esikoha absoluutvanuseklassis. Kolme võistlusklassi kokkuvõttes läks üldvõit Kalevi ujumiskoolile.