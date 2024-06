Lõiv sai MK-etapil Itaalias lühirajasõidus 29. koha

Lühirajasõidus võidutses terve võistluse väga aktiivselt sõitnud hollandlanna Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck; 19.24), kelle tempole pidas vastu vaid maailmameister Pauline Ferrand Prevot (Ineos Grenadiers). Prantslanna pidi finišisprindis tunnistama siiski noorema kolleegi paremust ühe sekundiga. Kolmandana lõpetas USA meister Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team; +0.05). 29. koha teeninud Lõiv kaotas võitjale 41 sekundiga.

"Raskelt tuleb sel aastal see kõik," tõdes Lõiv finišis. "Tundub, et konkurents on nii palju tugevam ja mina pole ka leidnud enda head rütmi. Varem oleks sellise sõiduga teeninud TOP15 koha, aga nüüd olen kuskil taga. Enesetunne pole ka kiita. Sel aastal ei ole ma veel oma head minekut leidnud. Eks tuleb veel tööd teha ja pingutada. Suvi on veel pikk ees ja loodetavasti suudan ikka hea vormi leida."

Meeste seas võidutses maailmameister Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck; 19.02), kellele prantslane Victor Koretzky (Specialized Factory Racing) ja belglane Jens Schuermans (Giant Factory Off-Road Team – XC) kaotasid ühe sekundiga.

Olümpiakross on MK-etapil kavas pühapäeval.